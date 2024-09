De mix van de Belgische sensatie Charlotte de Witte is een lesje strakke techno

Foto door Renaud Salmon

Eerst heette de Belgische dj en producer Charlotte de Witte nog ‘Raving George’, omdat volgens haar “George erg betrouwbaar klinkt. Een ‘George’ mag mijn badkamer komen renoveren, of mijn auto repareren. Je kan vertrouwen op een George. Een George stichtte de Verenigde Staten, bedacht Star Wars, zong Karma Chameleon en vond de Lean Mean Fat-Reducing Grilling Machine uit. De hond van Ryan Gosling heet zelfs George. George krijgt dingen gedaan.”

George kreeg inderdaad dingen voor elkaar: ze bracht een viertal techno-EP’s uit voordat ze verderging onder haar echte naam. Nu brengt ze muziek uit op Turbo, het label van Tiga. De Witte is iemand om rekening mee te houden, dus vroegen we haar om een mix voor ons te maken.

Als je van techno houdt die klinkt alsof je maanden in een groot pakhuis zonder ramen vastzit omdat er buiten een sneeuwstorm woedt, dan is dit echt iets voor jou. Er zitten een paar onuitgebrachte tracks van De Witte in, en ook wat knallers van mensen als Luke Hess. Kortom: genieten geblazen!

Tracklist:

Vloyd – Stamp (Original Mix)

Charlotte de Witte – … (Original Mix) (Unreleased)

Dinamite – Eternal Present (Original Mix)

Nicolas Martos – MOD (Original Mix)

Charlotte de Witte – Trip (Original Mix)

Avion – Sin (Distant Echoes Remix)

Fixon – MD (Original Mix)

Charlotte de Witte – … (Original Mix) (Unreleased)

Dustin Zahn – Miss You (Truncate Remix)

Monoloc – Phoenix (Original Mix)

Luke Hess – Believe and Receive (Shed’s Deep & Dubby Dub Mix)