De MMA-wedstrijden tussen gewichtheffers, satanisten en Poolse rappers

Daarna begon het geweld. Het was alsof een kind zijn bak vol actiefiguren leeg gegooid had in de arena. Ledematen in allerlei vormen en maten knalden op elkaar in en het bloed spoot over de eerste rij toeschouwers heen.

De line-up was debiel, met bijvoorbeeld Mariusz Pudzianowski, de gewichtheffer die MMA-vechter is geworden, een publiekslieveling in Polen. Een gevecht tussen Mamed Khalidov, de beste middengewicht MMA-vechter die niet bij UFC zit, tegen weltergewicht Borys Mankowski. Norman Parke en Sokoudjou, verbannen door de UFC. En Pawel ‘Popek Monster’ Mikolajuw, een Poolse rapper die zijn oogballen zwart heeft laten tatoeëren.

Echt apocalyptisch was het gevecht tussen Fernando Rodrigues, een toegewijd christen, en Marcin Rozalski, een satanist. “Het kruis vecht tegen de duivel in onze MMA-kooi,” zei KSW-oprichter Maciej Kawulski voorafgaand aan het gevecht. “Kinderen mogen dit gevecht niet zonder hun ouders kijken.” Het gevecht was voorbij binnen zestien seconden. De satanist sloeg Rodrigues zo hard dat de christen met een faceplant knock-out ging. Van de elf gevechten op de avond was meer dan de helft voorbij voordat de grimmige stadionspeaker de tweede ronde aan kon kondigen.

Volgens KSW zat het stadion vol met 58.000 mensen. Tot nu toe was de Shockwave samenwerking tussen K-1 en Pride in 2002 met 71.000 toeschouwers het grootste MMA-event ooit. Maar KSW heeft met die 58.000 wel meer bezoekers gehaald dan het grootste UFC-event ooit. Dat was het gevecht tussen Holly Holm en Ronda Rousey in 2015. In Melbourne zagen toen 56.214 mensen hoe Holm Rousey bewusteloos schopte. Het was al langer een doel van de KSW om de toeschouwersaantallen van UFC te overtreffen.

De focus lag afgelopen weekend op freaks en bizar gespierde vechters, en daarmee deed KSW in principe niks nieuws. Het mixen van freakshows en echte gevechten gebeurde aan de lopende band bij Pride. Bonden als Rizin Fighting Federation en Bellator hebben tot op zekere hoogte ook gebruik gemaakt van die formule. KSW is net zo vreemd als zijn Japanse tegenhangers.

Het was puur entertainment in Polen: Pudzianowksi domineerde zijn gevecht, Norman Parke werd in zijn vingers gebeten, het regende KO’s en TKO’s, er waren vijf titelgevechten en een matchup tussen de kampioenen van twee divisies, met een discutabele beslissing als resultaat. Een middelmatige worstelaar met vijf minuten cardio achter de kiezen zou de complete zwaargewichtdivisie van KSW kunnen slopen, maar daar gaat het niet om. Popek Monster sloeg de Litouwse bodybuilder Robert Burneika snel, bruut en met humor kapot. Veel beter dan dat wordt een freakshow niet.

Dus, wat zegt het dat 58.000 mensen hier naar kwamen kijken? De smaken van MMA-fans verschillen. Het hangt er een beetje vanaf waar we zin in hebben. Soms willen we de beste tegen de beste zien vechten, soms de bizarste tegen de gestoordste, soms willen we jonge talenten tegen veteranen zien knokken. Meestal weten we niet eens echt wat we willen. Maar als de getallen een beetje kloppen, weet KSW prima wat het ons moet bieden.

