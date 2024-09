De moderators van Drugsforum vertellen over crackdates en leden met weggesnoven neuzen

‘Tripreport lsd’, ‘hoeveel xtc nemen’, ‘ik voel niks van een nakkie coke’: dit soort zoektermen leiden meestal naar het fameuze Drugsforum. Elke maand struinen er zo’n tweehonderdduizend unieke bezoekers allerlei topics af om het antwoord te vinden op hun brandende vraag, gekke ervaringen te delen of gewoon een potje te ouwehoeren. Tussen al die bezoekers zit weleens een troll, dealer of flapdrol die de regels (per ongeluk) overtreedt. Gelukkig is daar een team virtuele superhelden voor in het leven geroepen: de moderators. Ik vroeg me af wat voor gekke dingen zij allemaal meemaken, dus dronk ik in Utrecht een theetje met Tijdloos en Zero-. Tijdloos is 31 jaar, zwemcoach van beroep en al zo’n zes jaar moderator. De 26-jarige Zero- werkt bij de GGZ en was twee jaar lang moderator, en bezoekt het forum nog steeds met regelmaat.

THUMP: Ha Tijdloos en Zero-! Zijn jullie nou eigenlijk altijd waus?

Zero-: Haha, nee hoor. Mijn gebruik valt best wel mee, ik blow alleen in het weekend en gebruik gemiddeld denk ik een keer per maand harddrugs.

Tijdloos: Ja, voor mij hetzelfde. Al blow ik ook doordeweeks af en toe.



Jullie zijn zwemcoach en manager bij de GGZ, maar geen geleerden. Hoe kunnen jullie als moderators betrouwbaar advies over drugs geven?

Tijdloos: We gebruiken bronnen als Drugsinfolijn en Trimbos, het komt niet helemaal uit de lucht vallen natuurlijk.

Zero-: Veel kennis hebben we door eigen interesse. Verder houden we ons ook bezig met bijvoorbeeld topics verplaatsen en grensoverschrijdende reacties censureren.



Hoe zit dat eigenlijk met de veiligheid van de gebruiker? Leest de politie mee?

Tijdloos: In 2007 heeft iemand een foto op het forum gezet van zijn belachelijke hoeveelheid drugs. De politie heeft daar lucht van gekregen en de persoon is opgepakt. Ik vermoed dat iemand dat had doorgespeeld.

Zero-: Mensen moeten zelf nadenken over wat ze erop zetten, al heb ik ondanks dat enige geval niet het idee dat de politie meekijkt.



Zero- en Tijdloos houden het forum nauwkeurig in de gaten. Alle foto’s door Fleur Groenen

Worden er ook echt domme berichten geplaatst?

Tijdloos: Het domste blijf ik topics vinden met de vraag wat er in hun pil zit.

Zero-: “Ik heb een blauwe supermanpil, wat zit erin?”

Tijdloos: Ja joh, dat kan van alles zijn, 2C-B of 4-FA bijvoorbeeld. Heel vaak lift een minder succesvolle pillendrukker mee op een populair logo, dus het lijkt op dezelfde pil maar heeft een compleet andere inhoud.

Zero-: We kunnen er niks over zeggen, breng het naar het testcentrum! Iets wat ook altijd blijft is dat mensen denken dat suiker goed is als je te hard gaat. Net zoals het fabeltje dat er speed in hun xtc zit.

Tijdloos: Misschien is bij een half procent van alle pillen het geval dat er wat pep in zit. Gebruikers hebben ook vaak het idee dat xtc anders is dan mdma, dat zit er echt ingebakken.



Zien jullie daarnaast ook weleens bizarre dingen voorbijkomen?

Zero-: Een tijd geleden plaatste een gebruiker tripreports van een Amerikaans forum met daarin sicke verhalen over mensen die te veel research-chemicals hadden genomen. Een gast zijn tenen waren aan het afsterven en zwart geworden. Zijn been werd uiteindelijk geamputeerd. Of een gebruiker die zo cokeverslaafd was dat er allemaal stukken vlees uit zijn neus vielen. Hij snoof vaak en veel. Dat was ook wel sneu eigenlijk, die postte later dat het hem niet gelukt was ervan af te blijven. Hij had weer gesnoven en moest naar het ziekenhuis.

Tijdloos: Zijn neusschotje was weg.

Zero-: Een inmiddels geband lid kan zijn neus platduwen, gewoon zo: (drukt vinger op neuspunt) Floep! Plat.



Serieus, hoeveel moet je daar wel niet voor snuiven? En waarom is die persoon geband?

Tijdloos: Hij snoof elke dag meerdere malen per uur en vertoonde grensoverschrijdend gedrag. Dan gaf-ie bijvoorbeeld adviezen als: “Joh, je kan best zoveel gram gebruiken zonder dat er wat gebeurt, ik doe dat al jaren.”

Zero-: Cokeverslaafden zijn sowieso behoorlijk irritant op het forum, die interpreteren alles wat je zegt heel persoonlijk en doen weleens stoer over hoeveelheden en hun gebruik. Het gebande lid plaatste ook een vlog waarin hij een overdosis had genomen. Je zag hem zweten achter zijn webcam en hij vertelde over zijn hartkloppingen en zo. Niet veel later hebben we hem permanent verwijderd van het forum.



Dat verhaal over die cokeverslaafde en zijn terugval is wel zielig zeg. Zijn er meer droevige berichten?

Tijdloos: Ja, een tijd geleden heeft een lid zelfmoord gepleegd. Hij zat in een vicieuze cirkel door onder meer zijn drugsgebruik en steeds minder mensen wilden nog met hem te maken hebben. Hij had een afscheidsbericht geplaatst, maar dat was vrij snel weer verwijderd door een mod – zoiets kan niet online blijven. Een paar andere leden zijn naar zijn begrafenis geweest, ze vertelden dat het een mooi afscheid was.



De apotheek van Zero-.

Er worden vast ook mooie berichtjes gedeeld?

Zero-: Mensen die verslaafd zijn geweest en er weer van afkomen. Een lid postte steeds vaker in het ‘Wat heb je vandaag gebruikt?’-topic en een tijd later vertelde hij dat-ie was opgenomen. Hij had een zelfmoordpoging gedaan. Nu gaat het weer goed en daar plaatst hij af en toe een bericht over, dat is fijn om te horen. Er was ook jaren terug een jongen van zestien die xtc wilde nemen. Veel mensen hadden gereageerd dat-ie daar beter mee kon wachten tot hij wat ouder was. Een paar jaar later opende hij een nieuw topic dat hij blij was dat hij had geluisterd. Dat vond ik ook mooi.

Tijdloos: Maar goed ook, het brein van een zestienjarige is nog niet volledig ontwikkeld.



Komen er veel jonge mensen op het forum? Of vooral ouderen?

Tijdloos: Ik heb dertienjarigen zien posten over xtc, maar er zijn ook posts van vijftigers die lsd willen gebruiken.

Zero-: Laatst las ik een tripreport van een vrouw van ergens in de 45 wiens kinderen en man in de kerstvakantie een weekendje weggingen. Zij gebruikte die dagen niet zomaar een middel: DOM, dat is een soort combinatie van lsd en speed. Dan trip je 24 uur lang. Ze heeft heel de nacht films gekeken in haar eentje, haha. O ja, we moeten je nog over Ronron vertellen.



Ronron?

Zero-: Wacht, ik open het topic erbij: “Welke vrouw wil een keer met mij crack proberen? Ik man 49 Utrecht. Ik zorg uiteraard voor alles.” Het oproepje komt uit 2014. Iemand vroeg later aan hem of het nog gelukt was, antwoordt hij ongeveer een jaar later: “Wellicht nu wat meer geluk: is er nog een vrouw die met mij een crackpijpje wil proberen?” De aanhouder wint, laat je niet gek maken, Ron!



Zijn er ook krankzinnige ideeën waar jullie weleens een stokje voor moeten steken?

Tijdloos: Sommige mensen willen datura gebruiken, de zaden van doornappel. Door de trip vergeet je dat je dat hebt genomen, je hallucineert bijvoorbeeld dat een oude groep mensen van vroeger in je huiskamer staat. Dat is meer een psychose dan een trip eigenlijk. Het gevaarlijke is dat de zaden verschillen in sterkte. Als je er tien neemt, weet je niet hoe potent die afzonderlijk zijn. Vroeger werd er meer over gepost, nu niet meer zo. Ik denk dat we ze een beetje hebben afgeschrikt. Gelukkig maar, want dit is serieus niet gezond voor je lichaam en geest, je kunt in een delier terechtkomen.

Tijdloos met 2C-B en iets wat lijkt op een Pony-Pak.

Posten mensen ook weleens wat als ze aan het trippen zijn?

Zero-: Ja, we hebben het topic ‘Welke drugs gebruik jij op dit moment?’. Hier post iemand bijvoorbeeld dat-ie aan de ghb zit – oh wacht, dat waren wij, haha! Als ik hier verder doorheen scroll zie ik van alles: droge witte wijn, 2C-E, ALD-52, een halve zegel, dat soort dingetjes.

Wat is eigenlijk de gekste drugservaring die jullie zelf hebben gehad?

Tijdloos: Lsd. Ik had een behoorlijke tolerantie opgebouwd dus nam ik twee milligram, twintig keer meer dan normaal. Het was uiteindelijk veel sterker dan gedacht: alles vervormde en dingen gaven licht. Toen ben ik met slaapmedicatie gaan slapen en had ik hele levendige, prachtige dromen.

Zero-: Voor mij zijn mijn lsd-trips ook het meest memorabel, dat is gewoon het allervetste. Vorig jaar op Sneeuwbal Festival was ook cool: ik zat aan de 6-APB en nam toen poppers. Het voelde alsof ik op wolkjes zweefde. Ik was zes uur lang blij en de poppers versterkten dat heel erg.



Staan er nog wel dingen op jullie wenslijstje?

Tijdloos: Op dit moment voor mij niks specifieks meer eigenlijk.

Zero-: Ik heb nog ethylfenidaat en 4-AcO-DMT liggen. Ook dmt staat nog op mijn lijstje.

Tijdloos: Ja, aanrader!



Alvast veel plezier ermee!