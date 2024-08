De mooiste beelden van Ruben Lenten die de wereld over gaat om te kitesurfen

Ruben Lenten is een van de beste kitesurfers ter wereld. Al in 2005 maakte hij naam toen hij de Red Bull King of the Air op zijn naam schreef. Toch maakt hij niet alleen indruk met zijn skills op het water. Hij kreeg lymfeklierkanker, maar overwon de ziekte en stond razendsnel weer op het water.



Ondertussen is hij al een jaar kankervrij en reist de hele wereld af om op spectaculaire plekken te kitesurfen. Met zijn crew achtervolgt hij hevige stormen en belandt daarbij op de meest verlaten en onherbergzame kustlijnen in IJsland, Zuid-Afrika, Nederland, Frankrijk en Ierland. We hebben hier de vijf beste kitevideo’s van Ruben Lenten op een rij gezet.



Bijna elke Nederlander vervloekt het Hollandse weer. Dit land kan nou eenmaal een ontzettend grijs, winderig kikkerlandje zijn. Toch kunnen kitesurfers zich hier – wanneer het weer zich van zijn slechtste kant laat zien – prima vermaken. Ook Ruben traint regelmatig op de Nederlandse zee, maar de wind is niet vaak zo sterk als hij ervaart in deze video. De storm zorgt er zelfs voor dat hij zijn sprongen nauwelijks kan uitvoeren. Tot overmaat van ramp verplaatst de storm zich ook nog eens naar Ierland. Ruben en zijn crew pakken het vliegtuig om in Dublin het water op te gaan. De rotsachtige Ierse kustlijn, de ondergaande zon en de moves van Ruben zorgen voor mooie plaatjes.

Als je op de meest onherbergzame plekken wil kitesurfen, kan je onderweg wel wat hobbels verwachten. In deze video is te zien hoe Ruben en zijn crew als stormjagers te werk gaan in IJsland. Terwijl ze nog nauwelijks onderweg zijn, komt de auto van het team al vast te zitten in een dik pak sneeuw. De trip loopt flinke vertraging op. Uiteindelijk komt Ruben toch aan bij de kust in het noorden van IJsland, maar niet voordat de prachtige en onherbergzame wegen van IJsland bedwongen zijn. Ook het kitesurfen op de verlaten zee gaat niet zonder slag of stoot, maar het levert wel schitterende beelden op.



Videos by VICE

Deze video is gemaakt in Kaapstad. Dit is de plek waar Ruben al vanaf zijn jeugd komt en in het begin van dit jaar trouwde hij er zelfs met zijn vriendin. Ook tijdens deze reis kan Ruben het natuurlijk niet laten om even te kitesurfen. De golven worden hier wel drie meter hoog en dat nodigt uit tot het proberen van nieuwe moves. Het is er niet zo koud en donker als in IJsland, maar ook met de zon op de achtergrond zijn de beelden mooi om te zien.



Om onder perfecte weersomstandigheden te kitesurfen, moet je kunnen improviseren. In deze video is te zien hoe Ruben met wat vrienden ineens het water opgaat in Zuid-Holland, omdat het weer plotseling ontzettend gunstig is. De waterpolitie is er wat minder blij mee en slingert de surfers op de bon. Maar om te kitesurfen moet je dat er voor over hebben. Daarna vervolgen ze hun reis naar Frankrijk. Er blijkt – op ongeveer vijf uur rijden – een storm te zijn. Tijdens hun trip ernaartoe blijkt de storm steeds verder uit zicht te raken. Toch rijden ze door en gaan nog even de zee op. Echt spectaculair vind Ruben de golven niet, maar deze video laat zien dat het leven van een kitesurfer dus niet altijd over rozen gaat.



In de laatste video is te zien hoe Ruben meedoet aan de wedstrijd die hij in 2005 al eens won. Het prestigieuze Red Bull King of the Air-toernooi staat op het programma in Kaapstad. De plek die in zijn leven al vaker het decor is geweest van memorabele momenten. Voor het eerst – nadat hij werd gediagnosticeerd met kanker – doet hij weer mee aan het Red Bull-toernooi. Onder de ondergaande zon in Zuid-Afrika gooit Ruben er wat moves uit en haalt daarmee de finale. De cirkel lijkt rond. Hoe Ruben het er vanaf brengt in de finale, zie je in onderstaande video.



