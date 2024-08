De mooiste schelpen ter wereld vind je in de sporthal van Edegem

Soms brengt nieuwsgierigheid je naar nieuwe plekken om te bewonderen. En soms blijken die plekken gewoon om de hoek te liggen, zoals de sporthal van Edegem bijvoorbeeld. Via een ommetje op het internet beland ik op de website van de “Koninklijke Belgische vereniging voor Conchyliologie* vzw”, die al sinds 1991 elk jaar een schelpenbeurs organiseert. De “Shell Show” van 2022 wordt aangekondigd als volgt: “Het evenement is alom gekend, en naast het vinden van geweldige schelpen, kom je er ook steeds je schelpenvrienden tegen, met een gezellige babbel in het aangename kader van de beurs als kers op de taart.” Schelpenvrienden maken op zondagmiddag, daar had ik wel zin in.

En dus rijd ik twee weekends later, gewapend met m’n Contax G2, naar de sporthal van Edegem. De ingang is moeilijk te vinden, maar mensen in schelpenshirts volgen blijkt de juiste tactiek. Via de cafetaria kom ik in een mekka van schelpen terecht: zo’n vierhonderd lopende meter tafels, bedekt met een gigantisch assortiment aan schelpen die worden verkocht door liefhebbers van over de hele wereld. Aan de ingang pronken een tiental schelpen in een vitrinekast, stuk voor stuk zorgvuldig genummerd. In de namiddag wordt de prijs voor de mooiste schelp uitgereikt, en dus mag iedere bezoeker op z’n favoriete schelp stemmen. Ik kies voor nummer vier, de bijna kleinste schelp uit de collectie, maar iemand heeft me verteld dat van deze soort amper 50 exemplaren zijn gevonden over de hele wereld.

Op de eerste tafel die ik tegenkom, staan een paar dozen uitgestald waarin “discount schelpen” liggen te blinken aan minstens 50% korting. Terwijl ik naar al die verschillende vormen en kleuren sta te kijken, besef ik dat dit een lange middag zal worden. Elke standhouder zit vol verhalen en iedereen heeft een eigen specialiteit. Zo ontmoet ik Eddy, “Muricidae”-specialist, die onlangs naar Denemarken afreisde om één schelp op te halen. Op weekdagen werkt hij mee aan de grootste moordzaken in België. “Een stresserende job”, vertelt hij, “dus ik heb het nodig om me daarnaast aan mijn verzameling te zetten. Het geeft me rust”. Eddy geeft me zelfs een “Ocinebrellus inornatus” mee naar huis als aandenken, een schelp die hij in Zeeland heeft gevonden.

“Het is een hier een gigantische snoepwinkel”, zegt de volgende standhouder terwijl ik de zoveelste kleine, gekleurde schelpjes in m’n hand houd. “Deze komen niet uit het water, maar groeien op bomen in de jungle”, zegt hij. Ik draai me om en stoot tegen een grote kartonnen doos vol haaientanden. Daarnaast pronken nog meer schelpen op een satijnen dekentje, voor vijftien euro per stuk. Ik geef de brui aan het bedwingen van mijn koopdrang en vul een mandje met schelpen die ik zorgvuldig selecteer.

Verderop staat iemand een schelpencollectie met een geolied borsteltje te bewerken: “Dat helpt tegen het uitdrogen van de schelpen. Het is toegestaan om dit met babyolie te doen, omdat het afwasbaar is.” Ik vraag haar hoe die fascinatie voor schelpen is ontstaan. “Door te kijken naar de mooie vormen en kleuren. Het begon met de appreciatie voor de schoonheid van een schelp. De drang om meer te verzamelen is in de loop der jaren gegroeid.” Veel van deze schelpenliefhebbers blijken zich bezig te houden met wetenschappelijke studies, anderen komen hier gewoon naartoe omdat ze geboeid zijn door de schoonheid van schelpen. Sommige leden hebben doorheen de jaren zoveel kennis vergaard, dat ze regelmatig nieuwe schelpensoorten ontdekken. Daardoor zijn er zelfs een aantal schelpen naar hen vernoemd.

David en Kevin noemen zichzelf de “Shell Brothers” en staan achter een tafel met alweer een heuse verzameling schelpen. Er loopt zelfs een actie – “vijf schelpen voor één euro” – waar ik me vlijtig op loslaat. De broers zijn blij met de iets jongere opkomst dit jaar: “Alleen leden en vrienden bezochten de beurs, maar dit jaar merken we dat we een nieuw en jonger publiek aantrekken. Het zou fijn zijn als dit groeit. Maar verzamelen is niet voor iedereen weggelegd, de regels worden strenger en het vergt enorm veel tijd en opzoekwerk.”

De tijd waarin schelpen verzamelen als statussymbool werd aanzien, ligt achter ons. Maar toch bewonder ik deze grote fascinatie voor het kleine. Wil je ook schelpenvriend worden? Check deze website en blijf op de hoogte van alle schelpengerelateerde evenementen.

*Conchy… wat? Mensen die o.a. mollusken verzamelen en bestuderen. Schelpen zijn afkomstig van mollusken.

