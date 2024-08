De grote gids voor het veilig versturen van vieze foto’s via internet

Het nieuwe seizoen van CYBERWAR laat zien hoe online oorlog, offline net zo verwoestend is. Dit is geen science fiction, maar keiharde realiteit. CYBERWAR gaat langs bij hackende drugskartels, onderzoekt CIA-dodenlijsten en legt overheidsspionage bloot. KLIK HIER VOOR MEER INFO OVER CYBERWAR en kijk elke vrijdagavond om 21.00 uur naar VICELAND voor een nieuwe aflevering.

Toen computers camera’s kregen, begonnen mensen elkaar natuurlijk naaktfoto’s over het internet te sturen. Volgens onderzoek stuurt de meerderheid van de Amerikanen expliciete berichten online. 88 procent van de 870 mensen die deelnamen aan een onderzoek van Drexel University zeiden dat ze wel eens sexten.

Maar er zijn aanwijzingen dat niet alleen de mensen waarvoor deze berichten bedoeld zijn ze onder ogen krijgen. Bijna 25 procent van de ontvangers van sexy berichten zegt dat ze deze met iemand anders hebben gedeeld, volgens een onderzoek uit 2016 met ongeveer 6000 deelnemers.

Het zijn niet gemene geliefden die naaktfoto’s doorgeven aan hun vrienden. Slechte cybersecurity kan er ook voor zorgen dat je naaktfoto’s in verkeerde handen vallen. In 2014 stalen hackers bijvoorbeeld meer dan 500 expliciete afbeeldingen van voornamelijk vrouwelijke beroemdheden. De beruchte hack zou zijn uitgevoerd door de slachtoffers te phishen en door gebruik te maken van een fout in iCloud. En dat soort hacks gebeurt nog steeds.

Het is vaak ongelooflijk pijnlijk voor iemand wanneer hun meest intieme afbeeldingen en berichten openbaar worden gemaakt of gedeeld met mensen waarvoor ze nooit zijn bedoeld. Wraakporno – waarbij misbruikers expliciete foto’s en video’s van hun ex delen – hebben ernstige emotionele gevolgen voor slachtoffers. Op veel plekken is er daarom nu wetgeving tegen wraakporno.

Gelukkig zijn er stappen die je kunt nemen om sexten veiliger te maken. Voordat we hierop ingaan, is het de moeite waard om te zeggen dat er niet iets als 100% veilig sexten bestaat. Het verzenden en ontvangen van expliciete berichten via internet gaat altijd gepaard met een bepaald risico.

Er zijn genoeg mensen die haasten om te zeggen dat je nooit moet sexten, en de schuld geven aan slachtoffers. Dat is geen realistisch of nuttig advies. Zolang je proactief bent en stappen onderneemt om de risico’s te beperken, is het prima om expliciete foto’s en video’s te delen met iemand die je vertrouwt. Wij zijn er niet om te oordelen.

Er is ook geen perfecte oplossing die voor iedereen werkt. Bijna alle experts die we spraken, benadrukten dat er geen enkele applicatie of website is die perfect veilig is. Zo’n keuze hangt vooral af van wat je het belangrijkst vindt om te beschermen.

Om een veilige sexting-strategie te ontwikkelen, is het belangrijk om te kijken naar het fenomeen ‘threat modeling‘. Je vraagt je natuurlijk af wat dat is, maar het is eigenlijk gewoon een manier om te kijken welke gegevens je probeert te beschermen en voor wie; ben je nou het meest bezorgd dat je naaktfoto’s gelekt worden door een hacker of verspreid worden door een ex? Afhankelijk van het antwoord op vragen als deze, zullen de apps en oplossingen die je kiest anders zijn.

Voordat we ingaan op de details, zijn er een aantal praktische tips die iedereen zou moeten volgen, ongeacht waar je je tegen wil beschermen. Als je een opfriscursus wil over de basisprincipes, zoals het kiezen van een veilig wachtwoord, kun je Motherboards uitgebreide ‘Guide to Not Getting Hacked‘ raadplegen.

Waarschuwing: als je minderjarig bent, stuur dan geen foto’s of video’s van jezelf naar wie dan ook, onder geen enkele omstandigheid. Het is mogelijk dat jij of je partner juridische problemen krijgt, zelfs als jullie allebei deze foto’s naar elkaar willen sturen.

Vraag toestemming en maak een plan

Niemand in de geschiedenis van het internet is ooit echt blij geworden van een ongevraagde piemelfoto’s. Voordat je met sexten begint, moet je expliciete toestemming van je partner krijgen. Wordt het niet alleen eens over dat jullie allebei achter het versturen van naaktfoto’s staan, maar kijk ook of jullie allebei hetzelfde staan in het digitale aspect van dit alles.

“Het is belangrijk om de privacy- en beveiligingsregels duidelijk te hebben voor je begint – bespreek hoe lang afbeeldingen mogen worden bewaard, waar ze kunnen worden opgeslagen, hoe lang de chatgeschiedenis bewaard blijft en wie toegang heeft tot je apparaten,” zei onafhankelijke security-expert Jessy Irwin.

Zorg ervoor dat jouw verwachting ook duidelijk zijn voor je partner en ga er niet vanuit dat ze zich hieraan zullen houden zonder je dat goed hebt overlegd. “Duidelijke communicatie en toestemming zijn van cruciaal belang. Als je van je partner verwacht dat diegene je foto’s verwijdert nadat ze ze hebben bekeken, zorg dan dat je ze dat ook duidelijk laat weten en neem contact met ze op om te controleren of ze het ook echt hebben gedaan,” zei Jacob Hoffman-Andrews, van de Electronic Frontier Foundation, in een e-mail.

Wees voorzichtig met details die naar jou terug te leiden zijn

Voordat je een geile foto naar iemand stuurt, moet je overwegen of je identificerende details in beeld wil hebben, zoals je gezicht, tatoeages, piercings, moedervlekken, versieringen (zoals posters) en meubels. Het is veiliger om deze dingen vooral uit foto’s of video’s te laten, in plaats van ze later te blurren in Photoshop. Het is namelijk niet onmogelijk om vervaagde delen van afbeeldingen opnieuw scherp te maken.

“Het is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat iemands gezicht onzichtbaar is. Mensen kunnen herkend worden aan fysieke kenmerken zoals tatoeages, piercings, kleding, maar ook zelfs de inrichting van iemand huis. Wanneer ze bedekt of buiten beeld zijn, kunnen ze niet gebruikt worden om je te identificeren,” zei Irwin.

Schakel automatische back-ups uit

Als je een iCloud-fotobibliotheek of Google Photos gebruikt, worden je afbeeldingen en video’s automatisch gesynchroniseerd met de cloud, zodat ze niet alleen op je apparaat wonen. Onder normale omstandigheden kan synchroniseren handig zijn, bijvoorbeeld als je je telefoon verliest.

Maar tijdens het sexten is het een extra veiligheidsrisico om je foto’s automatisch naar de cloud te kopiëren. Het is was ook deze functie dat hackers in 2014 tijdens de iCloud-hack honderden naaktfoto’s van beroemdheden konden stelen.

Het is ook goed om te melden dat als je een wachtwoord op je iPhone hebt, de inhoud van je telefoon versleuteld is en dus moeilijk toegankelijk is zonder deze toegangscode. Maar iCloud zelf is wel toegankelijk voor Apple omdat het bedrijf de sleutel voor de service bewaart.

“Vermijd cloud-apps waarbij je vanaf elk apparaat met alleen een wachtwoord en gebruikersnaam kunt inloggen, tenzij je een sterk, uniek wachtwoord gebruikt en waar mogelijk twee-factor authenticatie hebt ingesteld,” zei Irwin.

Even duidelijk hoe je deze synchronisatie uitschakelt: Ga op een iPhone naar Instellingen> Foto’s> iCloud-fotobibliotheek. Daar schakel je de functie uit. Ga op Google Foto’s naar Instellingen> Accounts> Accounts en synchronisatie. Schakel vervolgens het account uit dat je niet wilt synchroniseren.

Verwijder de EXIF-data van je foto’s

Elke keer als je een foto op je smartphone maakt, wordt EXIF-data in het afbeeldingsbestand opgeslagen. Een deel van deze informatie is vrij onschuldig, zoals wat voor soort camera gebruikt.

Maar EXIF-gegevens bevatten ook de precieze locatie waar een foto is gemaakt, wat mogelijk gevaarlijk is als je iets expliciets deelt met iemand die je niet goed kent, of als je bijvoorbeeld naaktfoto’s uploadt naar een openbare website. Door naar de EXIF-gegevens te kijken, kan een sext-partner mogelijk precies weten waar je je bevindt.

“Mensen moeten goed op de hoogte zijn van wat EXIF-data is. EXIF staat voor Exchangable Image File. Dit zijn gegevens die vaak worden opgeslagen in JPEG-, RAW- en TIFF-afbeeldingsbestanden, inclusief geolocatie, precieze datum/tijd waarop de foto is genomen en een boel andere technische informatie,” vertelt Joseph Jerome, een advocaat die werkte bij het Privacy & Data Project van het Centrum voor Democratie en Technologie.

Gelukkig is het vrij eenvoudig om deze informatie uit een afbeelding te verwijderen voordat je deze deelt. Op een iPhone heb je een app als ViewExif nodig. Hiermee kun je de metagegevens uit een afbeelding verwijderen en de nieuwe, schone versie opslaan in je Foto’s-app. Op die manier kan een sext-partner niet weten waar je bent.

Als je naaktfoto’s uploadt naar een hosting site van derden, worden EXIF-gegevens vaak gedeeltelijk automatisch verwijderd, maar het is het veiligst om dat ook al zelf te doen.

De juiste app kiezen voor je threat model

Beslissen welke app geschikt is voor je threat model is cruciaal voor veilig sexten. Zorg ervoor dat je een toepassing kiest die je normaal niet gebruikt om met vrienden en familie te communiceren. “Om onbedoelde inbreuken op de privacy te voorkomen, is het belangrijkste wat mensen kunnen doen om een hele andere app speciaal voor sexten te gebruiken,” aldus Irwin.

Als je je zorgen maakt over spionnen of dat je sexts door hackers worden gestolen, kies je voor een app met end-to-end-encryptie. Dat betekent zoveel als dat alleen de mensen die berichten verzenden en ontvangen deze kunnen bekijken. Noch de ontwikkelaars van de app, noch de overheid, kunnen deze berichten onderscheppen of ontcijferen.

De gratis berichtenapp Signal is een goede keuze. Het wordt door security-experts als een van de meest veilige berichtenapps gezien. Als je Signal nog nooit eerder hebt gebruikt, heeft de stichting Electronic Frontier een handleiding uitgebracht en ook heeft The Intercept tips gepubliceerd om de app zo veilig mogelijk te gebruiken.

Voor Signal moet je je telefoonnummer gebruiken in plaats van een schermnaam, maar als je je echte telefoonnummer liever niet aan je sext-partner verstrekt, zijn er omwegen beschikbaar waarmee je een neptelefoonnummer kunt gebruiken.

Signal heeft ook een functie waarbij berichten na een bepaalde tijd automatisch verdwijnen. Om deze functie te gebruiken, open je een chat en tik je op de naam van de ontvanger en schakel je ‘Verdwijnende Berichten’ in. Het is wel belangrijk te beseffen dat als je berichten op je mobiele telefoon verwijdert, ze niet automatisch verdwijnen worden op de desktopversie van de app.

Er zijn nog een boel andere apps die vergelijkbare beveiligingsfuncties bieden, zoals Wire.

WhatsApp (eigendom is van Facebook) heeft ook end-to-end-beveiliging, in tegenstelling tot Facebook Messenger. Maar wij raden deze apps niet aan voor sexten, omdat je extra stappen moet nemen om jezelf te beschermen.

Wanneer je partner je bijvoorbeeld een foto op WhatsApp stuurt, wordt deze automatisch opgeslagen op je telefoon op zowel iOS als Android. Het is gemakkelijk om deze functie uit te schakelen op iOS, maar het proces is ingewikkelder voor Android, waardoor WhatsApp een slechte keuze is.

iMessage heeft ook een end-to-end-beveiliging, maar het maakt standaard een back-up van berichten op iCloud. Je kunt dit uitschakelen, maar het is niet slim om met een app te sexten waarbij die jij en je partner iets moeten aanpassen om veilig te zijn. iMessage heeft ook geen functie om berichten automatisch te laten verdwijnen.

Bescherm jezelf tegen screenshots

Welke app je ook gebruikt, het zal nooit 100% mogelijk zijn om te voorkomen dat iemand een kopie met een screenshot of schermopname maakt. Screenshots zijn meestal het grootste gevaar waar je je tegen wil beschermen.

Mensen kunnen bijna altijd screenshots maken op hun apparaat, zelfs als zij het risico lopen dat de verzender hiervan op de hoogte worden gesteld. Maar ze kunnen altijd met een andere telefoon of camera een foto van sexts maken. En er is ook geen garantie dat er niet iemand anders mee zit te kijken.

Wel zijn er een aantal apps ontworpen om te voorkomen dat mensen foto’s of screenshots van maken. Het probleem is dat veel van deze apps niet geüpdatet zijn om te beschermen tegen de nieuwe schermopnamefunctie van iOS 11. Met de nieuwste update van dit besturingssysteem heeft Apple het voor iPhones en iPads mogelijk gemaakt om alles wat op het scherm gebeurt te filmen. Alleen zijn meeste apps die ontworpen zijn om iets tegen screenshots te doen nog geen nieuwe versies uitgebracht die hier iets aan doen.

Snapchat is de enige app met een automatische verwijderfunctie die we hebben getest die gebruikers op de hoogte stelt wanneer iemand zijn berichten heeft opgenomen met behulp van de ingebouwde schermopname van iOS 11. De automatische verdwijnfunctie van Instagram laat je wel weten dat iemand een screenshot heeft gemaakt, maar er wordt nu nog geen onderscheid gemaakt tussen schermopname en schermafbeeldingen.

Je moet nog steeds wel erg voorzichtig zijn als je Snapchat of Instagram gebruikt om te sexten, omdat het apps zijn die veel mensen gebruiken om met hun vrienden te praten – wat de kans vergroot dat je per ongeluk een pikante foto naar de verkeerde persoon stuurt. Verder zijn dit wel solide opties als je je in de eerste plaats zorgen maakt over screenshots en schermopnames.

Privates! is een andere app met een aantal wapens in de strijd tegen screenshots. Gebruikers kunnen instellen dat berichten verdwijnen, of dat ontvangers tegelijkertijd op twee cirkels op het scherm moeten tikken om ze te bekijken of dat ze de telefoon heel erg stil moeten houden. Je kunt ook je bericht terugtrekken voordat het door de ontvanger is bekeken. De beveiligingsfuncties van de app kunnen worden aangepast en je kunt ze per bericht wijzigen. Privates! is gratis en alleen beschikbaar voor iOS.

Maar nogmaals, deze app beschermt nog niet tegen de nieuwe schermopnamefunctie van Apple.

Bescherm jezelf tegen mensen die fysieke toegang tot je telefoon hebben

Een ander gevaar is dat iemand, bijvoorbeeld een broer, zus of huisgenoot, even in je telefoon neust en je pikante foto’s bekijkt. Als dit het grootste gevaar is, kun je overwegen om een app met een toegangscode te gebruiken, zoals bijvoorbeeld Disckreet.

Om toegang te krijgen tot je berichten in de app, moeten jij en je partner tegelijkertijd een toegangscode invoeren. De app geeft je ook een seintje als je partner een screenshot maakt en gooit ‘m dan tien minuten uit de app (maar deze functie beschermt ook nog niet tegen schermopnames in iOS). Je kunt je account en al je bestanden op elk gewenst moment verwijderen waardoor ze niet alleen van jouw telefoon verdwijnen, maar ook van die van je partner. Disckreet kost € 3,49 en is alleen beschikbaar voor iOS.

Nog belangrijk: Privates! en Disckreet zijn nog niet op dezelfde zorgvuldige manier gecontroleerd door beveiligingsonderzoekers als Signal en WhatsApp.

Wat je ook doet, gebruik Telegram niet om te sexten. Telegram is geen goed hulpmiddel voor gevoelige communicatie, omdat de app berichten niet standaard versleutelt met een end-to-end-beveiliging en dat de kwaliteit van deze beveiliging ook veel te wensen overlaat.

“Als er één app is die ik af zou raden om te gebruiken, zou dat Telegram zijn. Vermijd Telegram koste wat het kost,” zei Irwin.

Hoe je je vunzige foto’s veilig opslaat

Als je toestemming hebt van je partner om foto’s en video’s die zij jou hebben gestuurd op te slaan, moeten ze worden vergrendeld in een versleutelde, met een wachtwoord beveiligde map op je computer. In het geval dat je laptop wordt gestolen of om een andere reden niet meer in je bezit is, is het net mogelijk om toegang tot de foto’s te krijgen. Het instellen van zo’n map is redelijk eenvoudig op zowel een Mac, als een Windowscomputer. Houd er rekening met waar je een back-up van deze map maakt als je een cloud-back-upservice zoals Google Drive, Dropbox of iCloud gebruikt.

Op een smartphone heb je een aparte app nodig om je sexts te versleutelen en ze met een wachtwoord te beveiligen. Er zijn talloze opties beschikbaar in zowel de Google Play Store als de App Store van Apple. Een waarschuwing: zorg ervoor dat alle apps die je voor deze taak kiest, de bestanden versleutelen en niet uploaden in de cloud. Zoek er een die 256-AES-versleuteling gebruikt en die met TouchID werkt als je een iOS-apparaat gebruikt. En vergeet ze niet uit je filmrol te verwijderen als je ze in je beveiligde app hebt opgeslagen.

Wat je moet doen als je het slachtoffer bent geworden van wraakporno

Als je ontdekt dat iemand expliciete afbeeldingen van jou online verspreidt, zijn er verschillende stappen die je onmiddellijk kunt nemen om de schade te beperken. Als je rechtstreeks met iemand over je opties wilt praten, heeft het Cyber Civil Rights Initiative (CCRI) een 24-uurshotline die wraakpornoslachtoffers in de VS kunnen bellen.

Als de afbeeldingen op sociale media worden verspreid, kun je rechtstreeks contact opnemen met dat bedrijf. Elk groot platform inclusief Facebook, Instagram, Snapchat, Tumblr en Twitter hebben richtlijnen voor het melden van afbeeldingen die hun gebruiksvoorwaarden schenden, en dus ook voor wraakporno. CCRI heeft een uitgebreide instructielijst die je kunt gebruiken om afbeeldingen te rapporteren.

In april stelde Facebook een nieuwe anti-wraak-porno-functie in om de verspreiding van niet-consensuele afbeeldingen te stoppen. Als je een afbeelding als wraakporno rapporteert, labelen moderators deze met speciale fotoherkenningssoftware. Als iemand de wraakporno daarna probeert te verspreiden, blokkeert Facebook hun account “in de meeste gevallen”.

Het kan een hels karwei zijn om uit te vinden waar je foto’s op het internet al zijn gedeeld. Als je overweldigd bent, kun je een takedown-service gebruiken die de afbeeldingen voor jou verwijdert. Het CCRI beveelt DMCA Defender en Copybyte aan. Klein nadeel: deze diensten kunnen wel heel duur zijn.

Voordat je iets meldt, moet je altijd een screenshot maken. Ze kunnen later worden gebruikt als bewijsmateriaal in rechtszaken. Maak niet alleen screenshots van de berichten zelf. Maar ook van zoekresultaten die aan jouw naam zijn gekoppeld, vriendschapsverzoeken, opmerkingen en berichten die je hebt ontvangen. Alles kan als bewijs dienen.

In de meeste Amerikaanse staten is wraakporno illegaal, maar in Nederland is dat nog niet het geval. Dus let goed op wat je doet, en je weet nu wat je moet doen als er iets mis gaat.

Geniet van veilig sexten

Dat is het voor nu. Al deze tips zijn niet bedoeld als een bijbel voor hoe je moet sexten waar alles in staat, maar het is wel een goed beginnersgids voor mensen die met een gerust hart vieze foto’s en filmpjes willen sturen.

En nogmaals, 100% veilig sexten is een illusie, maar met deze tips kun je wel veel van de risico’s minimaliseren.

Maar nu is het tijd om even lekker veilig te vieze dingen te sturen. Geniet ervan, waar je ook maar blij van wordt.

