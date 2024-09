De motivatiespeech van Jürgen Klopp voor de ultras van Mainz

De ultra’s van de club zien dat natuurlijk niet zitten en hebben daarom een motivatievideo opgenomen om de supporters tot op het bot te motiveren hun club in de laatste fase van het seizoen te steunen. En van wie is er effectiever om die supporters te motiveren dan van voormalig Mainz-trainer Jürgen Klopp? Daarom gingen vertegenwoordigers van Mainz naar Liverpool, om daar even wat op te halen: een spandoek met de tekst “100 % Einsatz für UNSER Ziel”, wat neerkomt op: “100% inzet voor ONS doel”. De ultra’s van Mainz hadden dat doek aan Klopp gegeven bij zijn afscheid in 2008.

Maar wat nog veel meer waard is dan het spandoek, is de emotioneel geladen toespraak die Klopp geeft in een video voor de achterban van Mainz. “Het is waarschijnlijk erg ongebruikelijk dat ik hier vandaag wat over zeg. Maar dat de jongens van Mainz hier helemaal heen gereisd zijn, geeft wel aan hoe ernstig de situatie is in Mainz,” zegt Klopp, terwijl hij voor zijn bureau in Liverpool staat. Hij zegt dat de dubbel met Borussia Dortmund zijn grootste succes is, maar dat zijn tijd bij Mainz een diepere betekenis voor hem heeft. “Als je beseft hoe we er in 2001 voor stonden, is die promotie van 2004 heel bijzonder. Daarom betekent dit heel veel voor voor mij.”



Klopp gaat verder met zijn speech, waar zelfs mensen die niks met Mainz hebben warm van worden. “We hebben toen een droom vervuld. Wij allemaal samen. Daarvan dachten we dat het nooit meer zou kunnen gebeuren. Iedereen die zich dat kan herinneren, moet nu opstaan en kaarten kopen voor de komende thuiswedstrijd tegen Hertha BSC. We hebben vaker klappen gekregen als club, maar zijn er altijd sterker van teruggekomen. De situatie is allesbehalve hopeloos. Mainz is de stad waar iedereen mee heeft gevochten om de sportieve doelen van de club te halen. Dat heb ik zelf beleefd. Als ik ooit terugkeer naar Mainz om er te gaan wonen, zou ik het mooi vinden als de club op het hoogste niveau speelt.”

En dan vraagt hij heel Mainz om zich schrap te zetten voor het einde van de competitie. “Ik wil zeggen: sta op, koop kaarten, ga naar het stadion en schreeuw de longen uit je lijf. En wie geen kaartje kan krijgen – want hopelijk verkoopt de wedstrijd uit – ga thuis voor de televisie zitten en schreeuw alsnog.” Daarna komen er nog een paar supporters van Mainz aan het woord in de video. Nu komt het dus vooral aan op het elftal van Mainz, want aan de supporters zullen zaterdag zo heet als frituurvet zijn.

