De Mount Everest beklimmen is funest voor je ballen

Als je een man bent die binnenkort van plan is om te gaan hiken in Himalaya of een andere bergachtige regio, heb ik twee dingen die ik je moet vertellen. Ten eerste, blijf er niet eeuwig over doorgaan, niemand boeit het. Ten tweede, je ballen kunnen krimpen.

In een brief die deze week gepubliceerd is in High Altitude Medicine and Biology schrijven Italiaanse onderzoekers dat grote hoogte effect kan hebben op de testikels van een man.

De onderzoekers gebruikten fMRI-scans om het volume van de testikels van zeven mannen tussen de 24 en 42 te meten voor en na een bergtocht in Nepal. De mannen deden er 13 dagen over om naar het basiskamp te klimmen en brachten daarna nog 22 dagen door op 5 kilometer boven zeeniveau. Tien dagen na de tocht ontdekten de onderzoekers dat de zaakjes van de mannen gemiddeld 15 procent gekrompen waren.

Dezelfde onderzoekers lieten eerder zien dat tochten op grote hoogte de hoeveelheid sperma kan verminderen, maar het wel van dezelfde kwaliteit blijft. Er is niet alleen slecht nieuws: een ander onderzoek naar de lange termijn effecten van zulke tochten toont aan dat de spermaproductie verminderd blijft van ongeveer drie maanden tot twee jaar na de tocht. Dus deze effecten op je ballen zijn blijkbaar omkeerbaar. Niet veel mensen leven op deze extreme hoogtes en daarom is er maar weinig onderzoek gedaan naar de vruchtbaarheid bij mannen die significant boven zeeniveau leven.

Uitkomsten uit onderzoek naar dieren suggereren dat deze effecten te wijten zijn aan de lagere zuurstofconcentraties op zulke hoogtes. De mannen in dit onderzoek kregen geen extra zuurstof tijdens hun tocht en het is daarom niet duidelijk of het gebruik van bijvoorbeeld een zuurstoftank deze veranderingen tegen zouden gaan. Dus als je wat, tja, persoonlijk data met ons wilt delen, laat het ons weten.