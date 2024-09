De mysterieuze producer van The Weeknd maakte een mixtape voor ons

Iedereen werd helemaal wild van Starboy en I Feel It Coming van The Weeknd, want ja: Daft Punk. Maar de robots zijn niet de enige producers van Franse komaf die zich hebben bemoeid met het derde album van Abel Tesfaye. Zo is Die For You, een zoetsappige ballad met trage percussie en piekende synths, geproduceerd door de mysterieuze Prince 85. Hij dropte onlangs zijn tweede album Source Code, dat zich het best laat omschrijven als de liefdesbaby van John Carpenter en Kavinsky.

Prince 85 maakte een mixtape voor ons, die je hieronder kunt luisteren. Het is een lekkere soep geworden van hiphop, r&b en Franse electro. Omdat we razend benieuwd waren naar Prince 85, stelden we hem ook meteen wat vragen.

THUMP: Hoe gaat het met de hiphopscene in Parijs?

Prince 85: De nieuwe scene is nog steeds op zoek naar identiteit. Er zit veel potentie in, maar het word nog niet helemaal waargemaakt.



Hoe komt het dat zoveel Amerikaanse rappers iets doen met Franse electro in hun muziek?

Dat is grotendeels strategisch, het wordt gedaan voor commercieel succes. Het komt maar zelden voor dat er een oprechte culturele uitwisseling is tussen beide scenes.

Hoe kwam je in contact met het label van The Weeknd en hoe werd je co-producer van Die For You?

Zeven jaar geleden ontmoetten The Weeknd en ik elkaar. Onze vriendschap is niet alleen zakelijk, we kunnen het ook gewoon goed met elkaar vinden. Ik stuurde hem vaak beats, en daar is Die For You uit ontstaan.

Je zei ooit in een interview dat je erg beïnvloed bent door Kavinksy. Kun je je de eerste keer dat je zijn muziek hoorde nog herinneren?

Kavinksy en ik komen niet van dezelfde planeet, maar hij is een goede vriend. Op muzikaal en cultureel niveau is hij echt de man. Het eerste wat ik van hem hoorde was Testarossa Autodrive in het MySpace-tijdperk.

Wat kunnen we van je verwachten dit jaar?

Ik ben bezig met verschillende projecten. Er komt een nieuwe EP uit in juni, dat het derde en laatste deel is uit de Series 1-trilogie. Ook komen er genoeg tracks, een videoclip voor mijn plaat Damage en een korte film aan.

Tracklist:

Intro

Dae Dae – Dead Ass Wrong

Migos – Slippery

NAV feat. The Weeknd – Some Way

The Diplomats – S.A.N.T.A.N.A.

The Weeknd – Reminder

DD85 – ?????

The Weeknd- Starboy

Gesaffelstein- Hellifornia

Big Sean feat. Eminem – No Favors

Oasis – Fuckin’ in the Bushes

Prince 85 feat. Ryland – Damage

Boys Noize – Rock the Bells

Kavinsky feat. The Weeknd – Odd Look

Prince 85 – Temporium

Tears for Fears – Pale Shelter

The Weeknd – Secrets

Mr Oizo – HAM (Prince 85 Remix)

Rico the Wizard – Spell of Love

DJ Mehdi – Signatune

Thomas Bangalter – Outrun

The Chemical Brothers – Hey Boy Hey Girl

Justice – Phantom Part II (Soulwax Remix)

Casino Gold – Ricochet

Daft Punk – Rollin’ & Scratchin’

Burial – Fostercare

DD85 – ?????

The Prodigy – Smack My Bitch Up