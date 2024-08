De naarste mensen ooit klagen over het vrijwilligerswerk van het ‘broodvrouwtje’

Er is een steeds groter wordende groep nare mensen die online ruzie loopt te maken over tolerantie. Alleen zijn deze mensen totaal niet bereid om ook maar iets positiefs te doen in het echte leven – ook niet voor de dingen waar ze op het internet zogenaamd voor strijden. Het is het soort mensen dat een lintje voor borstkanker draagt, maar gaat klagen als er een sponsorloop voor Pink Ribbon in hun buurt wordt georganiseerd. Ze veranderen hun profielfoto bij elke aanslag, maar hebben het te druk voor vrijwilligerswerk. En ze zijn ook het soort mensen dat een klacht over Shauna Devenport indient bij de Voedsel- en Warenautoriteit van Salt Lake City in de Verenigde Staten.



Al meer dan dertig jaar besteedt Devenport ongelooflijk veel tijd aan het verzamelen van oud brood, tortilla’s en ander eten dat nog goed is, maar door restaurants en winkels zou worden weggegooid. Ze neemt alles mee naar huis en doet het eten netjes in dozen. De pakketten die ze maakt, zet ze op haar veranda, zodat mensen die het echt nodig hebben het kunnen ophalen. Ze doet dit al zo lang dat ze in haar buurt bekendstaat als ‘The Bread Lady’. Veel mensen in haar wijk weten haar al heel lang te vinden en haar werk is al veelvuldig in het nieuws geweest.

“Ik denk dat mensen de verantwoordelijkheid hebben om elkaar te helpen,” vertelde Devenport aan tv-zender KUTV. “Veel mensen die niet rond kunnen komen, kunnen hier eten voor hun gezin krijgen.”

Devenport zegt dat ze zich “goed voelt” als ze mensen kan helpen die het moeilijk hebben. Sommige van haar buren worden kennelijk zenuwachtig van het idee dat ARME MENSEN over hun mooie trottoirs lopen en – god verhoede – wat kruimels achterlaten of sneetjes brood laten vallen als ze hun voedselpakketten ophalen.

Twee mensen (die anoniem willen blijven) dienden een klacht in bij de lokale Voedsel- Warenautoriteit, omdat ze zich zorgen maken om zwerfvuil en “criminaliteit die met haar activiteiten geassocieerd wordt.”

De Voedsel- en Warenautoriteit lijkt zich niet zo druk te maken om Devenport. “Als je het puur vanuit de regels bekijkt, kunnen we duidelijk zijn: we hebben er geen enkel probleem mee. Zolang er maar geen gevaar voor de volksgezondheid is en het milieu niet wordt geschaad. Elke keer dat we er waren, hebben we geen overtredingen gezien,” vertelde Dale Keller, hoofd milieuzorg van Salt Lake County, aan KUTV.

Barbara George, een lid van de buurtraad, denkt dat de bezorgdheid ontstaat omdat er nieuwe mensen in de wijk komen wonen die niet bekend zijn met het project van Devenport. “Ze zijn bezorgd of het wel netjes blijft en er door het eten en de dozen geen rommel ontstaat,” zegt ze. Lees die zin nog eens opnieuw: deze mensen maken zich drukker om een rommelige veranda dan of mensen in hun wijk wel iets te eten hebben. Ze zouden echt eens goed moeten nadenken over hun prioriteiten.

Ondanks dat deze NIMBY’s de autoriteiten opbellen vanwege een paar sneetjes brood (wat staat er morgen op het programma – het verlinken van lokale eenden?), hebben ze totaal niet door welke lokale legende bij hen in de straat woont. Devenport wordt al jaren voor haar werk geëerd. In 2009 kwam het programma Deseret News langs om te kijken hoe ze “de wereld een mooiere plek maakt”. En in 2011 zette de Salt Lake Tribune haar adres in de krant en interviewden ze een aantal mensen die regelmatig door Devenport geholpen werden met haar “dagelijkse wonders.” Twee jaar daarna schreef KSL.com dat Devenport “ons leert om iets terug te doen.”

“Als iemand een klacht of een vraag heeft, moeten ze gewoon langskomen om er met me over te praten,” zei Devenport over haar snitchende buren. Maar misschien is het een beter idee als die buren gewoon een keer langskomen om haar uitvoerig te bedanken.

