De natuur op onnatuurlijke plekken in de stad geplakt

Stadsmensen en natuurliefhebbers zijn vaak als water en vuur. Maar als je net als de Koreaanse fotograaf KangHee Kim door een aanvraag voor en verblijfsvergunning tijdelijk in New York moet blijven, ga je zelfs als stadsmens nadenken over wat voor mooie natuur je in de wereld allemaal aan het missen bent. En dan ga je de natuur dus maar in de stad photoshoppen.

In haar serie Street Errands gebruikt de fotograaf opnames die ze in de stad en in de ongerepte natuur heeft gemaakt. “Door de verschillende settings met elkaar te combineren, ontstaat er een helemaal nieuwe omgeving. Het maken van surrealistische of fictieve landschappen is voor mij een manier om met die reisbeperking om te gaan,” zegt KangHee.

De beelden ontstaan volledig in Photoshop en de fotograaf ziet beeldbewerking het liefst als een moderne manier van schilderen. “In commerciële fotografie wordt Photoshop voornamelijk gebruikt om onvolmaaktheden te verbloemen,” zegt ze. “Ik ben juist meer geïnteresseerd in wat er gebeurt als je de software daar juist niet voor gebruikt, en eerder foutjes of onnatuurlijkheden toevoegt.” Daarom gaat ze ook bewust een beetje slordig te werk. “Want het zijn ook juist die kleine imperfecties die een persoon aantrekkelijk maken.”

