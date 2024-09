De Nederlander die Ayrton Senna aanbidt als een god

Ik ben op weg naar Amsterdam om Lucien van der Leeuw te ontmoeten. Een grotere Ayrton Senna-fan ga je in Nederland waarschijnlijk niet vinden.

Hij kwam in aanraking met de Formule 1 door de BBC. De Engelse televisiezender zond eerst nog iedere wedstrijd uit. Ook was er aandacht voor de Formule 3 waar Senna toen aan meedeed. Lucien was vooral fan van de Braziliaanse coureur Fittipaldi, die uitkwam voor John Player Special. Het hele plaatje klopte voor hem: de auto, de coureur, het team.

Doordat hij bij races met een zelfgemaakt Fittipaldi-jas liep, viel hij op bij het team. Hij kwam in contact met hen en mocht zelfs even in de auto van Fittipaldi zitten en ontmoette hij de coureur. Maar daarna raakte hij in gesprek met een jonge coureur die hij nooit zou vergeten. De jonge Senna kwam aanlopen om met hun gemeenschappelijke held Fittipaldi te praten. Lucien wordt aan Senna voorgesteld en ze babbelen wat. Het zaadje voor wat sommigen misschien wel “een verering” zouden noemen, wordt daar door Senna bij Lucien, zelf geplant. Later zal hij Senna nog een keer ontmoeten, voordat de Braziliaanse coureur sterft op het circuit.

Lucien is nog altijd een groot aanhanger van de Formule 1-legende en dat zal waarschijnlijk ook nooit verdwijnen. We spraken de fan over zijn held, een toilet vol met Senna-petten en de Formule 1 van nu.



VICE Sports: Ha Lucien, kijk je nog steeds iedere wedstrijd van de Formule 1 op TV?

Lucien van der Leeuw: Jazeker, mijn vrouw is ook een grote racefan, dus we kijken ze allemaal. We kijken niet op Ziggo, want die Olav Mol vinden wij verschrikkelijk. Niet zo verschrikkelijk als Mart Smeets vroeger bij Studio Sport. Die heeft toen de autosport echt zitten verketteren. Vorig jaar mocht hij op Ziggo op Senna’s geboortedag wat over hem zeggen. Smeets over de grootste coureur aller tijden… En die flapdrol maakte ook nog eens allemaal flinke fouten.



De grootste coureur aller tijden?

Er zijn coureurs met meer wereldtitels, maar niemand is of was zoals hij. En dat zal waarschijnlijk ook niet meer gebeuren. Schumacher zou nooit zoveel gewonnen hebben als Senna er nog was. En ik weet zeker dat als Senna nu in een Mercedes gereden had, Hamilton ook niks in te brengen zou hebben. Hamilton doet zich trouwens altijd voor als een groot Senna-fan. Ik geloof er niks van. Volgens mij is dat meer show en eigenbelang dan liefde.



Max Verstappen wordt nu vergeleken met Senna. Is dat terecht?

Ja, weet je, ik zit natuurlijk op een Senna-wolk. Het is moeilijk om überhaupt iemand te vergelijken met Senna. Het is natuurlijk verschrikkelijk knap wat Max doet. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik geen fan ben. Ik vind het leuk dat-ie het doet en nu zijn er ook opeens een heleboel mensen die Formule 1 kijken en Max-fan zijn. Daarvoor keken ze nooit. Maar ik heb dat chauvinisme helemaal niet.



En als je naar de regenrace van Max in Brazilië kijkt en die van Senna in Donington?

Tja, Max moest dat doen omdat hij daarvoor twee fouten maakte. Had hij die fouten niet gemaakt, had hij misschien nog wel kunnen winnen. Maar hij is gespind, raakte van de baan en heeft die hele inhaalrace moeten doen. Senna startte in Donington als vierde, daar was ik bij. Hij had een slechte start en verloor twee plaatsen. In één ronde, de eerste ronde, haalde hij er vijf in en werd eerste in de race. Hij maakte geen fouten. Hij ging feilloos met het mes door de boter.



Is er dan helemaal geen vergelijking te maken tussen Max en Senna?

Het durven en de ‘no nuts, no glory’-mentaliteit, die vergelijking kun je wel maken. Maar de kwaliteit is er niet. Nog niet in ieder geval.



Je hebt Senna twee keer ontmoet. Hoe was hij?

Het waren natuurlijk maar gesprekjes van vijf minuten, maar ik vond hem aardig en bescheiden. Hoe fanatiek en hard hij was op de baan, zo zacht was hij eigenlijk in de omgang. De monteurs liepen ook allemaal weg met hem.

Zijn rivaal Alain Prost was niet zo te spreken over zijn gedrag op de baan.

Dat is ook het verschil van rijder hè. Bij Prost was het allemaal heel gecalculeerd, hij schakelde de emotie uit. Bij Senna was het alleen maar emotie.



Senna is ondertussen zo een beetje een heilige geworden. Hoe uit zich dat?

Vlak voor zijn dood is de Ayrton Senna Foundation opgericht. Dat heeft hem in Brazilië onsterfelijk gemaakt, want hij heeft zijn miljoenen goed gespendeerd door kansarme kinderen een toekomst te geven via sport. Op de GP’s zie je ook nog steeds fans met die oude caps en shirts lopen. Die waren toen al fan en nog steeds gaat bij ieder GP die Senna-outfit aan. Want er was of is niemand anders. Het is als motorrijders die elkaar op de snelweg zien. Dan zie je die handjes gaan. Als Senna-fans elkaar tegenkomen, knikken ze even naar elkaar of maken een praatje.



Heeft Senna een grote invloed op jouw leven?

Mijn dochter heet Senna. Die is naar hem vernoemd. Haar tweelingzusje heet Lola, naar een raceauto. Haar oudere broer heet Indi naar het racecircuit Indianapolis en onze Griekse straathond heet Jackie, naar Jackie Stewart, een oud Formule 1-coureur. Niet alleen Senna speelt nog steeds iedere dag een rol in mijn leven, eigenlijk de hele Formule 1.



Verzamel je ook dingen van Senna?

Zeker. In de gang hangen ingelijste zeefdrukken en foto’s met Senna erop. Ik heb ook speciale petten van hem en ook een serie Braziliaanse postzegels. In het toilet hangt ook van alles. Verder heb ik natuurlijk boeken, DVD’s, t-shirts, jassen, truien en een Braziliaanse vlag die naar iedere Formule 1-race meegaat. In de woonkamer hebben we een soort altaar gemaakt. Als er een kaarsje gebrand moet worden, doen we het daar.

Het altaartje van Lucien voor Senna.

Senna is tijdens Grand Prix van San Marino verongelukt. Kun jij naar die race kijken?

Nu wel weer, maar het heeft lang geduurd. Toen heb ik voor het eerst en voor het laatst tijdens de Formule 1 de TV uitgezet. Senna werd uit de auto gehaald en Sid Watkins, de dokter, kwam erbij en Senna werd ergens opgelegd. Ik weet niet meer wat het was, maar het was wit. Binnen de kortste keren was het rood van het bloed. Toen dacht ik: dat was het en heb ik de TV uitgezet. Ik geloof dat ik ook pas de dag daarna heb gehoord wie er gewonnen heeft.



Hoe heb jij die dag verder beleefd?

Ik ben toen naar de stad gegaan, naar het Leidseplein. Daar kom ik eigenlijk nooit, maar toen wel. Op het Leidseplein zaten toen een aantal Braziliaanse zaakjes. Toen ik daar aankwam, waren de Brazilianen die daar werkten foto’s van Senna aan het ophangen, kaarsen aan het plaatsen en Braziliaanse liedjes aan het zingen. Ik heb mij toen bij hen aangesloten. We stonden met zijn allen in een kring. Ik verstond helemaal niks van wat ze zongen, maar ik klapte mee op de maat. Iedereen was zo verdrietig. Dat was erg indrukwekkend. Het voelde ook goed.



Sommigen mensen verwijten Team Williams de dood van Senna. Zij zouden fouten gemaakt hebben.

Er zijn inderdaad fans die zeggen dat zij moordenaars zijn. Daar distantieer ik me van. Ze hebben dat weekend een ingreep aan de stuuras gedaan, op verzoek van Senna. De las van die stuuras is kapot gegaan en daardoor kon hij niet meer sturen. Normaal gesproken zou het nooit gebeurd zijn.



Had Senna zijn crash kunnen voorkomen?

Als je kijkt naar de gegevens van de auto en ziet wat hij in die laatste halve seconde nog heeft gedaan om vaart te minderen – remmen, sturen, schakelen – dat is bijna onmenselijk. Hij heeft niets kunnen veranderen. Hij heeft echt het einde op zich af zien komen.



Na de dood van Senna is er veel aan veiligheid gedaan in de Formule 1. Sommigen vinden dat het doorgeslagen is.

Vroeger was het inderdaad zo dat als je ging inhalen, je daar goed over nadacht. Als het fout ging, kon het zomaar je laatste keer zijn. Dus grindbakken en zo, daar ben ik heel blij mee. Dat is voor iedereen beter. Maar de regels in het racen zijn wel doorgeslagen. Waarom zou je altijd op je lijn moeten blijven bijvoorbeeld? De charme is het racen. Laat ze dat dan ook doen.



De begrafenis van Senna werd live op televisie uitgezonden. Heb jij er ook naar gekeken?

Dat was op Eurosport, alleen maar janken was dat. Dat was echt bizar. Als je die beelden nu nog ziet… Ja, ik heb echt alleen maar lopen janken.



Ben je weleens naar zijn graf geweest?

Nee, nog niet. Dat gaat wel een keer gebeuren. Ik ben ook uitgenodigd door een Braziliaanse Senna-fan. Ik heb alleen een gezin van vijf personen. Eventjes met zijn allen naar Brazilië gaan zit er niet zo een, twee, drie in. Maar het er nog wel van komen.



Wie komt er bij jou op de eerste plek, je vrouw of Ayrton Senna?

…mijn vrouw. Oeh, dat duurde wel lang hè, voordat ik dat antwoord gaf?



Haha ja. Wat zou je ervoor over hebben om Senna terug te kunnen halen om hem nog ééen keer te zien racen?

Daar zou ik bijna alles voor over hebben. Maar niet mijn vrouw of kinderen bijvoorbeeld. Ik heb hem gelukkig al mogen meemaken. Weet je, als je Senna zag rijden vroeger, dan was dat zo mooi. Iedere bocht nam hij net iets mooier en beter dan de rest. Alles was fijner, perfect. Je hoorde aan het geluid van zijn auto dat hij er aankwam. Hij was uniek. Er waren er die hem ‘de rechtervoet van God’ noemden. Voor mij is hij altijd Senna geweest. Ik ben ook helemaal niet gelovig, maar als er een God is, dan is het Senna.

