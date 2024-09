“De Nederlandse forensische radiologie is hier aan de keukentafel begonnen”

In onze serie CSI: Nederland gaat archeoloog Laura van der Haar op bezoek bij verschillende forensisch specialisten. Deze week spreken wij forensisch radioloog Henri de Bakker.



De stadsbus dendert voorbij als ik aanbel, maar zodra Henri de Bakker de deur van het monumentale pand achter mij dichtdoet sterft het straatlawaai weg.

Videos by VICE

“Welkom! Kom binnen! Wil je koffie? Kom verder kom verder drink je je koffie echt zwart!?! Je lust er toch wel íets in? Kijk dit is au lait.”

De gang naar de achterzijde van het grachtenpand loopt zo scheef dat ik er bijna zeeziek van word.

“Oh ja dat voel ik na al die jaren niet meer, heb je er last van?”

Ik sta in een hoek van bijna vijfenveertig graden achterover, maar schud neuh.

“Dat gebeurde bij de bouw, zakte het hele blok ineens zo fwoemp naar achteren. Hebben ze maar zo gelaten en eigenlijk is het ook wel gemakkelijk opruimen. Aan het einde van de dag ligt al het speelgoed van de kleinkinderen daar.” Hij wijst naar de kerststal in de hoek: een eettafel vol met schapen, koningen, herders een kameel en een kribbe met een lampje erboven. Op het tafelblad is zand en zaagsel gestrooid en erboven hangt een reusachtig olieverfschilderij.

Lees verder op Motherboard.