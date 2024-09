De Nederlandse instagramkunstenaar Annegien is 16 jaar en heeft al 745.000 volgers

Op je zestiende al een Instagram-ster zijn. Annegien Schilling uit Utrecht flikte het met niet meer dan een iPod Touch en simpele fotobewerkingsapps. Haar account vol dromerige, surrealistische zelfportretten @fetching_tigerss heeft inmiddels 745.000 volgers. En dat viel op in Nederland: er werd een korte documentaire gemaakt over haar bijzondere leven, Het meisje van 672k, en ze werd gevraagd om een expositie te houden van haar online werk, dat even offline op Amsterdam Centraal Station te zien was.

Inmiddels staat Annegien met haar internetkunst in de top 20 meest gevolgde Nederlanders. Op het komende Cinekid Festival in Amsterdam is Annegien ‘Talent of the Year’ en geeft ze een masterclass over het bewerken van foto’s op je telefoon. Ook wordt Het meisje van 672k verschillende malen vertoond. Ik sprak met Annegien om haar te vragen hoe belangrijk likes voor haar zijn, wie ze zelf goede Instagramkunstenaars vindt en hoe het voelt om honderdduizenden volgers te hebben.

The Creators Project: Hey Annegien, waar komt je passie voor fotografie vandaan?

Annegien Schilling: Ik was altijd al creatief ingesteld. Vroeger had je van die vriendenboekjes; daar schreef ik altijd al in dat ik fotograaf of voetballer wilde worden. Ik heb dat van jongs af aan al. Ik kreeg mijn eerste camera op mijn zevende, en ik vond het geweldig om de foto’s die ik daarmee maakte dan in Paint te bewerken. Ik kon niet goed tekenen, maar ik had wel altijd ideeën in mijn hoofd. Bij foto’s hoef je niet te tekenen.

Op je dertiende begon je met posten op Instagram en daar werd je ineens heel populair. Wat is je geheim?

Toen ik drie jaar geleden begon, was Instagram nog heel erg gericht op mensen die al een professionele fotografiestudie achter de rug hadden, of mensen die al kennis hadden en wat ouder waren, zo vanaf zeventien jaar. Ik denk dat het toen aansloeg omdat ik als een van de weinigen zo jong was en omdat ik iets deed wat mensen aansprak. Mensen bewerkten hun foto’s met Photoshop, maar ik deed het gewoon met apps op mijn telefoon. Dat simpele spreekt mensen aan, denk ik.

Je bent nu zestien jaar. Hoe is het eigenlijk om online zo populair te zijn. Voel je je überhaupt bekend?

Nee, echt totaal niet [lacht]. Online heb ik misschien veel mensen die op me reageren, maar ik kan me nog steeds niet voorstellen hoeveel mensen dat eigenlijk zijn. Ik zie namelijk altijd een nummertje, en dat staat nu toevallig op 745.000. Ik kan me er weinig bij voorstellen hoeveel dat is. Maar ja, ik had vanochtend wel iets: ik moest in een VWO2-klas wat filmen voor mijn profielwerkstuk en dan is het eerste dat naar me toe wordt gegooid wel: “Jij bent toch dat meisje van Instagram?” Maar ik distantieer mezelf daar een beetje van, want ik voel me er ongemakkelijk bij.

Ken je de uitspraak ‘Beroemd zijn op Instagram is als rijk zijn met Monopoly-geld’?

Ik ben het er wel mee eens, ergens is het ‘maar’ social media. Het is belangrijk voor sommige mensen, maar er is meer in de wereld dan veel volgers hebben. Aan de andere kant: ik heb er veel aan gehad. Ik heb mijn passie ontdekt. Zonder Instagram of de support die ik daarop heb gekregen, was ik waarschijnlijk nooit doorgegaan met fotografie en had ik nog steeds geen idee wat ik ging studeren. En ik heb ook zo veel leuke mensen ontmoet.

Ik ben het er dus mee eens, maar het is niet zo simpel. Veel mensen hebben juist veel aan het internet en kunnen zich daar creatief uiten. Ze kunnen het ongemakkelijk vinden om een tekening aan hun ouders te laten zien, maar het wel tonen op internet.

Hoe belangrijk zijn likes voor je geworden? In een fotomuseum zie je niet per se dat 10.000 mensen een foto liken, bijvoorbeeld, maar bij jou zie je meteen een soort meetlat.

Ik hecht over het algemeen niet zoveel waarde aan getallen of aan wat andere mensen leuk vinden. Het is belangrijk dat ik iets maak waar ik zelf tevreden mee ben. Maar ik had laatst een foto waar ik zelf erg blij mee ben, maar die dan 5.000 likes minder krijgt dan een post die ik zelf minder mooi vind. Dan denk ik wel: Ja, shit, ik doe iets fout. Het beïnvloedt me zeker wel.

Wat vind jij als meisje van inmiddels 745k eigenlijk voorbeelden van toffe instagramkunst?

Het account van Kristina Webb bijvoorbeeld, colour_me_creative. Zij inspireerde mij drie jaar geleden om zelf creatieve dingen online te posten. Kristina maakt een beetje schattige tekeningen – niet hyperrealistisch, maar altijd met een leuk verhaal. Ze gaat niet heel commercieel te werk en maakt vooral dingen die zij zelf en haar volgers leuk vinden.

Verder: Isabelle Madrid. Zij is fotografe en ook zestien nu. Zij maakt conceptuele foto’s met een iets diepere, kunstzinnigere laag waardoor je iets beter moet kijken. Ten slotte, iemand die meer in mijn straatje zit, Natalia Seth. Ik vind het leuk dat zij een heel erg eigen stijl heeft ontwikkeld, en goed werkt met kleding en de totale omgeving.

