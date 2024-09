De Nederlandse Jeanne Roos livestreamt haar tinderdates op Instagram

In plaats van schaamte over het gebruiken van datingapps voor een beetje aandacht, seks of liefde vriendschap, livestreamt Jeanne Roos (27) uit Utrecht haar tinderdates via Instagram. Ze woont momenteel in Barcelona, waar ze zich in het online dateleven heeft gestort, en dat doet ze sinds kort dus publiekelijk.



Kijkers en volgers van Comebolsas, zoals haar instagramnaam luidt, kunnen ook meebeslissen over met wie Jeanne Roos op date gaat: ze laat meerdere tinderprofielen zien waarmee ze een match heeft, en de meeste stemmen gelden. Ze licht de potentiële dates van tevoren wel in over het livestreamen, maar alsnog werd livestreamdate nummer 1, een Britse jongen met wie ze een ijsje ging eten, wel een beetje nerveus van de camera in zijn gezicht.

Videos by VICE

Broadly: Dag Jeanne Roos, waarom ben je hier in hemelsnaam mee begonnen?

Jeanne Roos: Het idee komt van best wel ver terug – sinds ik zelf Tinder heb, vraag ik aan mijn vrienden die ook Tinder hebben of ik niet een keer mee mag naar een eerste date van ze. Maar niemand wilde dat. Dat frustreerde me zo erg dat ik besloot er iets mee te doen. Dus toen ben ik mezelf maar gaan livestreamen, zodat mensen met mij mee kunnen op een eerste date.

Hoe gaat het tot nu toe?

Goed! De eerste was met een Britse jongen, die was wel een beetje nerveus door de camera. Ik had het hem wel van tevoren gezegd, maar toen het eenmaal zover was, was hij er toch verbaasd over dat ik het écht ging doen. Voor de tweede livedate heb ik afgesproken met een meisje uit Tel Aviv, Ella heet ze.

En, hoe liep het af?

Gewoon goed. Ik heb ze een knuffel gegeven en gedag gezegd. Met de Britse jongen heb ik nog wel vriendschappelijk contact. Het meisje wilde nog een keer afspreken, maar toen kon ik niet. En nu is ze terug naar Israël.

Een momentopname tijdens de date met Ella

Heb je al een nieuwe livestreamdate in de planning?

Ja, er is een match die volgende week wil afspreken, maar ik weet nog niet welke dag. Bovendien weet ik niet of hij het wordt.

Ja, je laat je volgers beslissen wie de volgende date wordt. Waarom doe je dat?

Het leek me leuk om de kijkers er actief bij te betrekken. Ik geef al best veel bloot door de eerste date te filmen, dat is al best ongemakkelijk, en toen dacht ik: laat ik het dan maar helemaal uit handen geven. Dan is het ook leuker om te kijken. En misschien ga ik daardoor ook wel op date met iemand die ik zelf nooit zou uitkiezen.

Tijdens het livestreamen kan je als kijker ook berichtjes sturen. Geef je het zo ver uit handen dat zij mogen beslissen wat je moet doen of moet zeggen tegen je date?

Als ze vragen voorstellen die interessant zijn, dan zal ik die wel stellen. Maar gekke dingen doen, zoals dat ik ze moet gaan zoenen ofzo, nee. Ik doe mijn date al heel wat aan door het te streamen. Maar ik heb wel aan mijn volgers gevraagd wat ze willen dat ik ga doen op de volgende date, dus daar zal ik wel iets uit kiezen.

Mocht je nou verliefd worden op iemand, ga je dan toch door hiermee?

Als ik verliefd word ga ik nog wel door ja. Maar als ik echt een relatie krijg met iemand, is het misschien een beetje oneerlijk. Dan zal ik het moeten bespreken met diegene.

Zit je eigenlijk op Tinder omdat je een relatie wil?

Ik zit erop omdat ik het leuk vind om mensen te leren kennen. Als er iets van komt, sta ik daar voor open, maar ik tinderdate niet om een relatie te krijgen.

Geloof je in datingapps?

Ja, zeer zeker. Als je wil kan je er zo verkering aan overhouden.

Gebruik je alleen Tinder of ook andere datingapps?

Ik heb er wel meerdere geprobeerd: Bumble, Happn, Her, en ook Grindr – niet voor de seks, maar ik was wel benieuwd wat voor mensen daarop zaten. Dat was wel grappig, al binnen een uur waren er allerlei mannen die het wel eens een keer met een vrouw wilden proberen. Maar Tinder blijft mijn favoriet: het gaat om het swipen, en de interactie is veel makkelijker.

Denk je dat je het livestreamen van je dates makkelijker kan doen omdat je niet in Nederland bent?

Ja, dat realiseerde ik me laatst. Want toen ik laatst een potentiële kandidaat voorstelde op wie gestemd kon worden voor de volgende date, kreeg ik meteen een berichtje van een vriendin dat ik dat echt niet moest doen – het bleek haar ex te zijn. Als ik straks weer in Nederland ben, krijg ik dat natuurlijk veel vaker, omdat ik daar veel meer mensen ken. Maar ik ga er wel mee door als ik terug ben.

Succes ermee! Ik kijk uit naar date nummer 3.

Je kan de dates van Jeanne Roos ook terugkijken, via vimeo .