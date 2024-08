De Nederlandse Joshua J werd getipt door Dr. Dre, en dat is volledig terecht

Stel je eens voor: je eerste EP ooit doet het zo goed dat je door Dr. Dre zelf getipt wordt in zijn Beats of the Week-playlist. Toen Joshua J uit Breda hier een screenshot van kreeg toegestuurd, dacht hij eerst dat het nep was. Maar als we naar zijn nieuwe video voor Lock My Door kijken geloven we het meteen (kijk er zelf eens naar hierboven). Hij werkte voor deze track samen met Eauxby, die clips maakt voor artiesten als Ronnie Flex en Fedde le Grand. Het zou volledig terecht zijn als al dit succes ze naar het hoofd gestegen was, maar als ik het duo spreek blijken ze net zo relaxed als de video.

Noisey: Jullie zijn nog vrij onbekend, dus laat ik een simpele vraag stellen: hoe kennen jullie elkaar?

Joshua J: Zal ik het uitleggen?

Eauxby: Als jij het uitlegt doe je dat sowieso in te weinig woorden.

Joshua J: Ja, oké. Doe jij het maar.

Eauxby: Ik had me ingeschreven voor een muziekwedstrijd voor Bevrijdingsfestival in Breda. De prijs was een optreden op het festival zelf. We kregen een masterclass van Fresku en iedereen moest iets laten horen. Joshua had een vriend van hem ingeschreven, en ze gingen allebei rappen. Josh liet boze trap horen.

Joshua J: Ik maakte echt boze muziek toen. Ik luisterde laatst wat dingen terug en ik dacht: wow, er zat me echt veel dwars.

Eauxby: Ik rapte toen zelf op dubstep. Voor de volgende opdracht moesten we iemand uitkiezen om mee te werken. Joshua deed niet eens mee aan die wedstrijd maar ik stuurde hem een facebookbericht. Hij stuurde me weer een boze trapbeat waar ik op rapte en zo begon onze samenwerking.



Ik word helemaal relaxed van jullie video. Zitten jullie er altijd zo chill bij?

Eauxby: Als we met vrienden zijn ziet dat er inderdaad gewoon zo uit, zo zijn we ook op het idee gekomen. Josh paste op een huis van iemand op vakantie. Ik had daar mijn camera mee naartoe genomen en voor de grap wat dingen opgenomen. Toen zei Josh dat hij eigenlijk voor de video dezelfde soort shots wilde hebben maar dan met betere beelden.

Joshua J: Bij het filmen van de echte clip waren we meer aan het chillen dan aan het werken. Toen dachten we ineens: shit, we moeten echt nog iets filmen. We hadden de camera allang ergens neergezet en waren gewoon aan het lullen zoals altijd. Heel veel rappers maken clips met dure huizen en veel vrouwen maar daar hebben wij geen geld voor. Dus we dachten: laten we gewoon hetzelfde doen in een studentenhuis en daar iets cools bij bedenken. Het is ook een stuk geloofwaardiger dat ik gewoon rondloop in m’n slippers in m’n eigen huis.

Zou je het met een flinke zak geld wel helemaal anders doen dan?

Joshua J: Als we echt geld zouden hebben zouden we echt iets veel sickers doen. Allemaal rare dingen zijn dan ineens mogelijk. Nu moeten we het doen met de dingen die we hebben. We zouden anders misschien wel clips opnemen in een warm land ofzo. Wat denk jij?

Eauxby: We zouden het een stuk filmischer aanpakken. Heel veel video’s gaan puur om de inhoud en niet om de shots. Wij zouden er echt een film van maken.

Hoe ben je begonnen met muziek maken?

Joshua J: Ik ben op mijn zesde begonnen met pianospelen op mijn basisschool, want daar gaven ze pianoles.

Cute.

Joshua J: Ja hè? En ook blokfluit trouwens. Ik ging later naar dezelfde middelbare school waar Tiësto op heeft gezeten. Als eerbetoon aan hem werd er ook dj-les gegeven. Ik zei tegen mijn vader voor de grap: “Hé, zal ik op dj-les gaan?” Toen zei hij: “Ja, whatever.” Twee jaar daarna begon ik met produceren en nu zit ik op de Herman Brood Academie.

Ik hoor trouwens dat je een eigen label hebt, maar ik kan er online weinig over vinden.

Joshua J: Oh jee, nu ben ik exposed. CMP Records is mijn label, ja.

Was het een geheim dan?

Joshua J: Nee, het was geen geheim. Ik had het samen met mijn manager opgezet, en we besloten dat we het niet van de daken zouden schreeuwen. Het was meer zodat we alle creatieve besluiten bij onszelf konden houden. Dan hoeven we op zakelijk gebied ook minder samen te werken met anderen, dat vind ik namelijk lastig.

Jij bent nu de enige op je eigen label dus?

Joshua J: Ja, alleen ikzelf. Het is wel de bedoeling om muziek van andere artiesten uit te brengen. Ik heb best veel mensen om me heen die muziek maken, het lijkt me vet om een eigen platform te hebben waarmee ik hen kan helpen. Dat is de reden waarom ik een eigen label heb.

De jongens komen dit jaar allebei met een nieuwe EP. Bekijk hierboven alvast ‘Lock My Door’.