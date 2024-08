De Nederlandse sekswerker Foxxy vertelt hoe ze zich tegen soa’s beschermt

Voor sekswerkers is het voorkomen van een soa minstens zo belangrijk als voor mensen die geen seks hebben voor hun werk. Maar hoe goed ze zich ook beschermen, ook een sekswerker kan ondanks alle voorzorgsmaatregelen en regelmatig testen een soa oplopen.



Ik belde Foxxy (36) uit Amsterdam, die onder andere in een seksclub werkt en in pornofilms schittert, en ik vroeg haar hoe ze de kans op een soa minimaliseert. Ze vertelde dat het ondanks alles toch wel eens mis is gegaan, wat ze toen deed, waarom genitale wratten lastig te voorkomen zijn, en wat ze doet met klanten die stiekem seks proberen te hebben zonder condoom.



Broadly: Ha Foxxy. Hoe ben je als sekswerker begonnen?

Foxxy: Ik begon toen ik een jaar of 21 was, dus inmiddels ben ik al 15 jaar bezig. Ik rolde er eigenlijk op een heel natuurlijke manier in: ik hield en houd heel veel van seks, en op een gegeven moment vroeg ik me af waarom ik daar niet gewoon geld voor zou vragen.

Wat vonden mensen in je omgeving van dit plan?

Mijn vader vond het misschien niet de meest ideale baan die hij voor ogen had, maar hij zei tegen me: “Zolang jij op jezelf let en je het altijd veilig doet, heb ik er vrede mee.” Mensen vonden het werk ook wel bij me passen, omdat ik dus zo van seks houd.



En, heb je naar je vader geluisterd: gebruik je altijd een condoom als je aan het werk bent?

Ja, altijd. Daar is ook absoluut geen discussie over mogelijk. Als een klant seks zonder condoom wil, moet-ie maar met een andere dame afspreken, die daar wel toe bereid is. Dat zijn er meer dan genoeg, en het worden er steeds meer – ik denk omdat hiv oplopen tegenwoordig geen doodvonnis meer betekent.

“Regelmatig proberen mannen het condoom stiekem af te doen, en daarom voel ik – vlak voor de penetratie – altijd nog even met mijn hand of de klant wel echt een condoom draagt.”

Zijn er klanten die jou proberen te overtuigen van seks zonder condoom?

Regelmatig proberen mannen om het condoom stiekem af te doen, en daarom voel ik – vlak voor de penetratie – altijd nog even met mijn hand of de klant wel echt een condoom draagt. Dat is een voorzorgsmaatregel die ik moet nemen, want het gebeurt niet zelden. Als ik een klant erop betrap, heeft zo’n man geluk als-ie nog de kans krijgt zich aan te kleden. Ik heb een keer iemands kleren vanaf de eerste verdieping uit het raam gegooid – moest hij in z’n blootje naar buiten, achter zijn kleren aan.



Waarom denk je dat zoveel klanten bereid zijn hun gezondheid op het spel te zetten?

Wat ik eerder al zei, hiv staat niet meer gelijk aan een doodvonnis. En mannen lijken toch vaak te denken: dat overkomt mij niet. Of ze denken dat ze, als ze zich achteraf wassen, geen soa’s op kunnen lopen. Het verbaast me altijd weer hoe onwetend veel mensen nog steeds zijn als het op soa’s aankomt – regelmatig ben ik gewoon voorlichting aan het geven. Soms heb ik ook klanten die vragen of we dan wel anale seks kunnen hebben zonder condoom, want “dan kun je toch niet zwanger worden?” Alsof dat het enige risico is.



Hoe vaak laat jij je op soa’s testen?

Eens in de drie maanden.



Heb je ooit, ondanks alle maatregelen die je neemt, een soa opgelopen?

Ja, dat is twee keer voorgekomen. Ik heb – alweer een tijd geleden trouwens – een keer chlamydia gehad, en een keer genitale wratten. Ik weet natuurlijk niet of ik die soa’s heb opgelopen via een klant of via een van mijn eigen seksuele contacten; dat is ook niet te achterhalen. Helaas zijn genitale wratten niet helemaal te voorkomen met een condoom – dat maakt jezelf beschermen ook zo lastig. Die wratten kunnen namelijk ook op de ballen zitten, en als je daarlangs schuurt of ertegenaan kletst, kun je besmet raken. Ze kunnen er ook best onschuldig uitzien, het lijkt wel een beetje op talgbultjes.

“In het begin knapte het condoom weleens. De GGD heeft me toen een heel handig trucje geleerd om dat te voorkomen.”

Welke stappen heb je toen genomen? Stop je dan bijvoorbeeld ook even met werken?

Ja, dan kun je inderdaad niet doorwerken – ik neem de volle verantwoordelijkheid, anders loop je de kans dat je zo’n soa alleen nog maar verder verspreidt. Sekswerkers kunnen zich gratis op soa’s laten testen bij de GGD, en ik laat me tijdens zo’n check dan ook testen op iedere mogelijke soa.



Ook heb ik de vaste klanten die ik mogelijk zou kunnen hebben aangestoken gewaarschuwd: ik zei dat ze zich moesten laten testen. Maar dit deed ik alleen bij degenen van wie ik zeker wist dat ze het niet erg zouden vinden als ik ze een appje of sms stuurde. Niet iedereen zit daar op te wachten, in verband met een partner.



Is het weleens voorgekomen dat je aan het werk was en het condoom scheurde?

Ja, in het begin is me dat twee of drie keer overkomen. Ik heb dat toen aangekaart bij de GGD en gevraagd wat ik eraan kon doen. Zij hebben me een heel handig trucje geleerd om dat te voorkomen: als je het condoom uit de verpakking haalt, pak je ‘m bij het topje beet en draai je ‘m een paar keer rond. Houd het condoom vast terwijl je ‘m over de penis heentrekt, en zo kan er geen lucht in het tuitje komen.



De keren dat het condoom scheurt, zeg ik wel tegen de klant in kwestie dat ze zich voor de zekerheid moeten laten testen. Ik neem zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen, maar een soa overdragen kan natuurlijk altijd gebeuren. Wel zeg ik er dan bij dat ze zich weinig zorgen hoeven te maken, omdat ik me toch iedere drie maanden laat testen.



Sommige GGD’s organiseren speciale spreekuren voor sekswerkers. Maak jij daar gebruik van?

Ja, zeker. En niet alleen om me op soa’s te laten testen, hoor. In Amsterdam organiseert de GGD bijvoorbeeld een klankbordgroep waarmee we eens per maand samenkomen. Dan ga je samen eten, en iedere keer worden er andere onderwerpen besproken. Je kunt, als je daar behoefte aan hebt, ook eventjes met een jurist of een maatschappelijk werker babbelen – die zijn er ook altijd bij.



Zo heb ik ook veel collega’s leren kennen. Veel sekswerkers voelen zich best vaak eenzaam – je bent toch continu alleen aan het werk. Door zulke gemeenschapsavonden raken ze uit hun isolement, en kunnen ze hun ei kwijt als ze bijvoorbeeld een kutdag hebben gehad op werk. Ikzelf heb gelukkig geen last van die eenzaamheid, want ik heb een goede balans gevonden tussen verschillende werkvormen.



Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

Ik werk onder andere in een club, doe gangbangs, ben pornoster, ben office manager bij PROUD en beheerder van My Red Light, een collectief van sekswerkers. Ik werk dus maar weinig alleen, ik heb veel contact met collega’s; dat zorgt ervoor dat ik niet eenzaam word.



