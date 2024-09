De Nederlandse slaapkamerproducer RX-101 wordt na achttien jaar eindelijk ontdekt

Weinig verhalen in de muziek zijn zo charmant als dat van Erik Jong, alias RX-101. Eind jaren negentig knutselde de beste man op het zolderkamertje bij zijn ouders in Zwaag zonder enige ambitie elektronische producties in elkaar. Het waren intelligente en een beetje maffe beats, geïnspireerd door Aphex Twin, Autechre en Warp. Hij nam ze op cassettes op en verspreidde die onder vrienden, maar al gauw belandden ze in een grote doos, waar ze jarenlang stof zouden vangen.

Nu, een kleine twee decennia later, mag Erik Jong zich op zijn veertigste alsnog ‘ontdekt’ noemen. Een selectie uit die malle cassetteopnames uit 1997-1999 wordt later dit jaar uitgebracht op het Canadese label Suction. Hoe dat in zijn werk ging? Ik belde hem op om het te vragen.

THUMP: Ha Erik! Je moet me echt eens uitleggen hoe opnames uit de jaren 90 nu hun weg vinden naar een Canadees label.

Erik Jong: [lacht] Ik had het niet bepaald verwacht, nee! Ik ben niet zo van mijn eigen muziek terugluisteren, dus toen ik op mezelf ging wonen zijn die cassettes in een grote doos gegaan. Een paar jaar geleden dacht ik: die cassettes zullen wel niet het eeuwige leven hebben, dus laat ik de opnames maar eens digitaliseren. Toen heb ik ze in mijn iTunes-bibliotheek gedumpt, en daar stond het maar. Om er toch iets mee te doen, besloot ik een selectie van vijftien nummers op Soundcloud te zetten. Waarom ook niet? Op de Nederlandse website Synthforum heb ik vervolgens een link geplaatst: ‘Voor degenen die het leuk vinden, wat oude muziek van mij.’

En toen werd je ontdekt.

Nee hoor! Maar toen Aphex Twin een jaar later zo’n gigantische berg aan muziek op Soundcloud gooide, besloot ik hetzelfde te doen: ik heb zo’n honderdtwintig tracks geüpload. Daarna kwam Suction opeens om de hoek kijken: ‘Hé, we hebben interesse.’ Ja, hartstikke leuk hoor, maar ik heb geen nieuwe muziek klaarliggen. ‘Oh, maar we willen de oude muziek hebben!’

Toen je die cassettes voor het eerst uit de oude doos haalde en weer terugluisterde, wat dacht je toen?

Het was allemaal zo lang geleden, dat veel muziek voelde alsof het niet van mij was. Daardoor klonk het verrassend leuk, eigenlijk. Het voelde echt als een nieuwe kennismaking. Daarna kwamen er snel weer herinneringen naar boven over hoe de muziek was ontstaan.

Wat voor herinneringen?

Nou, ik studeerde en vond school niet zo leuk, dus ik had heel veel vrije tijd en zat relaxed op mijn zolderkamertje muziek te maken. Ik had op jonge leeftijd elektrische orgel-lessen gehad, dus ik kon wel spelen. Als ik een rotstemming had, maakte ik een keiharde acidtrack. Op andere momenten maakte ik ambient. Ik kon niet al te lang aan een track werken: waar ik vandaag aan begon, moest vandaag ook klaar zijn. In totaal heb ik tussen 1997 en 1999 waarschijnlijk een stuk of 250 tracks gemaakt, 18 à 19 uur aan muziek. Ik had totaal geen ambities, als je een label wilde, moest je met DAT-bandjes aan de slag en die opsturen. Dat was me allemaal teveel gedoe.

En nu is er toch een label dat je muziek gaat uitbrengen, uit Canada nog wel. Dat lijkt me heel gek.

Jazeker, maar ik ben er vrij nuchter onder: eerst zien, dan geloven. Het bleek al snel dat Suction vrij fanatiek is. Het duurde niet lang voordat we tot een selectie kwamen die ze wilden uitbrengen.

Ik kan me voorstellen dat het door je hoofd gaat spoken: wat nou als ik het toen al had uitgebracht?

Tja, ik was echt een beetje te lui destijds, ik vond het wel best zo. Tegelijkertijd kon je in de jaren negentig waarschijnlijk nog veel geld verdienen met muziek. Maar de mogelijkheden van internet zijn heerlijk: je kunt veel sneller mensen bereiken op deze manier. Ik heb er geen spijt van hoe het is gelopen, dat sowieso.

Wat doe je tegenwoordig, eigenlijk?

Ik werk fulltime als controller in de financiële wereld, van half negen tot vijf, vijf dagen in de week.

Maak je nog muziek?

Af en toe. Ik ben vooral heel erg bezig met apparatuur, het kopen van nieuwe synthesizers, mijn studio aanpassen en lekker pielen. Dat is mijn hobby, en dat zal altijd zo blijven. Na 1999 heb ik jarenlang geen tracks meer opgenomen. Het uploaden op Soundcloud gaf me wel echt een nieuwe impuls, ik heb vorig jaar voor het eerst weer wat opgenomen.

Stel nou dat je dadelijk dankzij Suction alsnog op veertigjarige leeftijd doorbreekt, droom je dan nog over een fulltime muzikantenbestaan?

Nou, op dit moment koester ik die droom niet. Het is mijn hobby, ik zie wel wat er op mijn pad komt. Maar het zou natuurlijk wel te gek zijn als dat gebeurt.

Suction Records brengt EP 1 van RX-101 uit op 17 oktober, EP 2 op 14 november en het album Like Yesterday ook op 14 november.