De Nederlandse underground is soms net een kerk met verstikkende regels

Het mogen tumultueuze tijden zijn in de bovenwereld, het rommelde afgelopen week ook in de onderwereld. Ik heb het niet over het criminele, maar over het muzikale circuit dat zichzelf afgelopen weekend presenteerde in de vorm van een 24-uurs festival met de klinkende naam ‘Van Onderen’. Naar aanleiding daarvan ontstond een discussie over het belang van de underground en of de hoeveelheid media-aandacht die het festival kreeg terecht was. Ik was zelf niet op het festival, maar voelde naar aanleiding van de discussie iets opborrelen wat al een tijdje borrelde in mijn vooronder.

Wat je moet weten: de mens is een religieus wezen. Net zoals de mens diep van binnen ook een racistisch wezen is. Dat is allebei niet erg. Het is wel handig om daarbij te weten dat er twee manieren zijn waarop dit mis kan gaan. De bekendste optie is het te serieus nemen van je religieuze of racistische overtuiging. Voorbeelden daarvan zijn de SGP, de PVV, Donald Trump, Andries Knevel, ISIS en de Nederlandse underground scene.





