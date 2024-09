De negenjarige rugbyspeler die iedereen omver beukt

Meaalofa houdt van rugby. Mocht je hem ooit tegenkomen op een sportveld, ren dan snoeihard de andere kant op. Onthoud deze tip. Het kan je leven redden.

https://www.youtube.com/watch?v=3nd7ZpMcnIQ

We hoeven je niet uit te leggen waarom het filmpje hierboven viral is gegaan. Dit is de rugbyversie van Billy Madison die trefbal speelt tegen een kinderklas. Meaalofa heeft de kunst van het wegzetten van tegenstanders al prima onder de knie. Dat kan je zien aan het feit dat hij tegenstanders de vergetelheid insmijt als ze hem proberen te tackelen.



Videos by VICE

Maar de kracht van Meaalofa is niet het enige opvallende. Aan het einde van het filmpje sprint hij zijn tegenstanders er ook makkelijk uit. Meaalofa is niet te stoppen, tenzij hij over je struikelt nadat hij je omver heeft gebeukt. Let ook op de jongen die hem na twintig seconden dapper probeert te stoppen, om vervolgens een waardevolle les te leren over zwaartekracht.

Je zou haast denken dat Meaalofa een vechtersbaasje is, maar laat je vooral niet leiden door de bruutheid waarmee hij over het veld raast. Zijn vader Karene Te’o zegt dat de jongen buiten het een lieverdje is. “Meaalofa speelt altijd zo op het veld. Hij is een goede rugbyspeler, maar heeft een klein hartje. Hij is een heel nederige jongen.” God mag weten wat Meaalofa zou doen met zijn tegenstanders als hij niet zo nederig zou zijn.