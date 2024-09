De nieuwe Amsterdamse club Shelter maakt het programma voor november bekend

Langzaam maar zeker krijgt de kelder van de A’DAM Toren vorm. Daar huist nieuwe club Shelter. Met Amsterdam Dance Event pakken ze uit met onder andere Joris Voorn, Moodymann en Jackmaster. Maar met het november-programma, dat ze vandaag bekendmaken, tonen ze de identiteit en de lijn die ze het komende jaar willen uitzetten. Daarop staan Detroit-technohelden als Mark Flash en DJ Bone, een minimal-avond met Ferro en Sonja Moonear, maar ook avonden van San Proper, met Rahaan, William Djoko met Kornél Kovács en een Konstrukt-avond. Bekijk het programma onderaan het artikel.

Ik zocht creative director Kolja Verhage op in de A’DAM Toren op een historisch moment: het geluidssysteem is net voor het eerst aangezet. Ik sprak hem over de identiteit van Shelter. Hij kan het niet genoeg benadrukken: “Shelter is écht onafhankelijk van de A’DAM Toren. We hebben zelfs een eigen ingang, bezoekers zullen hoogstens even naar boven turen voordat ze de kelder in gaan. We positioneren ons als de gekkies in de kelder, we hebben onze eigen mores en een ander DNA dan de toren.”

Videos by VICE

THUMP: Jullie hebben net het programma van de eerste maand bekendgemaakt, maar weten jullie ook al wie jullie resident-dj’s worden?

Kolja Verhage: Ik heb een lijst met mogelijke residents, artiesten in wie ik geloof en die de potentie hebben om door te groeien. Ik heb Max Abysmal, Ferro, San Proper, Tsepo en William Djoko benaderd, en samen met hen een line-up van een avond gemaakt. Zodra we dat twee, drie keer hebben gedaan en het voor de artiest en onszelf goed voelt, dan gaan we praten over een residentie. Nu zou zo’n stempel nog geen waarde hebben, dat moet groeien. En DJ Bone zit al het dichtstbij een resident.

DJ Bone? Dat is een Detroit-zwaargewicht, toch?

Precies, maar in Europa had hij nooit een plek waar hij zich kon ontwikkelen. Hij is hier langs geweest, ik heb hem rondgeleid en hij was enthousiast. Het is een ontzettend veelzijdige en getalenteerde dj die juist in die Detroit-hoek heel erg gerespecteerd wordt. Dat ik Moodymann zo vroeg in het bestaan van de club kon boeken, komt echt dankzij de support van DJ Bone. Dat ga je echt terugzien: de banden met Detroit zien er rooskleurig uit.

Mark Flash van Underground Resistance is nog zo iemand. Hij was hier omdat hij de Underground Resistance-show in Den Haag tijdens Todays Art cureerde. Via via kreeg ik hem te spreken, en kon ik hem de club laten zien, en hij was ook enthousiast.

In zo’n vol clublandschap als Amsterdam lijkt het me lastig dat soort namen aan je te binden en iets neer te zetten dat onderscheidend is.

Amerikanen zijn vaak wat veeleisender. Je moet zorgen dat de techniek voor elkaar is, je regelt een fles sterke drank, en dan merk je dat het al snel chill is. Maar worden ze te laat opgehaald, is er voor het hotel geen late checkout geregeld, als er twee van dat soort dingen gebeuren, kan een dj chagrijnig worden en draait-ie een kutset. Daarom is hospitality zo belangrijk. Wij hameren daar heel erg op. We hopen dat dj’s daardoor geneigd zijn om iets in te leveren op hun hoge gages, omdat ze zien dat er hier zoveel liefde in wordt gestopt. Dj’s moeten hier graag willen staan. Dat is het streven.

En dat soort namen sandwich je met Nederlands talent?

Ja, het is voor ons belangrijk om er altijd een local bij te hebben. Enerzijds omdat Shelter een kraamkamerfunctie moet krijgen, om lokaal talent te stimuleren en de kans geven om door te breken. Anderzijds omdat er in Nederland een tendens is van clubs om heel veel internationaal talent te boeken. Ik denk dat tachtig procent van het programmabudget uitgegeven wordt aan buitenlandse artiesten. Dat is scheef, want er zijn zoveel goede, getalenteerde artiesten in Nederland. Ik wil proberen om die scheve verhouding recht te trekken. Laten we onze locals wat meer belonen en in de spotlights zetten. De lokale scene versterken, zodat ze wat meer te besteden hebben en ook een tof persbureau kunnen aannemen zoals de internationale artiesten hebben, en daardoor internationaal ook meer op de kaart komen.

Een lokale openingsact is toch niks nieuws?

Maar die draait dan voor weinig geld van elf tot een, voor het barpersoneel en de paar mensen die binnendruppelen. Zodra het vol is, komen de internationalen. Wij willen dat anders doen, daarom hebben we vaak twee locals.

Met welke namen hoop je je te onderscheiden met Shelter?

We willen de opkomende minimal-sound een plek geven. Ik ben nu met Ferro bezig. Artiesten als Sonja Moonear, Ion Ludwig, Nicolas Lutz en Francesco del Garda zijn in die hoek aan het opkomen, en nog geen enkele club in Amsterdam pikt dat op zoals het zou moeten worden gepresenteerd.

Is daar wel publiek voor?

Dat begint te komen, en dat willen we helpen bouwen, omdat er zoveel interessants in die hoek gebeurt. We kijken ook naar techno. Op 25 november host Konstrukt een avond, een Amsterdamse club met een eigenzinnige sound. Maar aan het einde van de dag is house toch echt het ding in Amsterdam. Er zou hier nooit een club kunnen werken puur gericht op techno. Ik ga ook veel kanten op met house: van de zomerse discokant met Kornél Kovács en Rahaan tot San Proper, I-F en Serge: de realistische no bullshit-house.

Het is een zoektocht die we komende maanden gaan ondernemen: wat past hier en wat werkt hier goed? Waar gaat ons publiek – dat zich moet vormen – het lekkerst op? De club heeft ook een eigen wil, hè? Als ik een sound vet vind, maar het werkt niet? Dan houdt het op.

Bekijk hieronder het hele programma:

Vrijdag 28 oktober: DJ Pete, Simo Cell, Mattik

Zaterdag 29 oktober: Akirahawks, Nuno dos Santos, Oceanic

Vrijdag 4 november: Max Abysmal, Mark Flash, Interstellar Funk

Zaterdag 5 november: Ferro, Ion Ludwig, Sonja Moonear

Vrijdag 11 november: San Proper, Rahaan, Maxi Mill

Zaterdag 12 november: Tsepo, Pieter Jansen, Oracy, RNDM

Vrijdag 18 november: William Djoko, Craig Richards, Kornél Kovács

Zaterdag 19 november: DJ Bone Presents: The Storytellers (DJ Bone & Deetron), Funk d’Void, Shinedoe

Vrijdag 25 november: Konstrukt w/ Neel, Varg, Doka, SHLTR

Zaterdag 26 november: De Sluwe Vos All Night Long