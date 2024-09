De nieuwe clip van A Fugitive bewijst dat het leven een groot toeval is

Rusteloosheid is een kwaal, dat kan je duidelijk zien in de nieuwe clip van A Fugitive. Hierin zie je hoe een jonge vrouw, op weg naar een eindbestemming in Rotterdam, tegen een hoop mensen botst die haar (on)bewust tegenhouden. De begeleidende triphop-drums, chaotische synths en de stem van zangeres Rosan Rozema passen perfect bij dat plaatje. Rust ga je zeker niet vinden als je naar haar muziek luistert en dat is ook helemaal niet nodig.

Restless Coincidence is de tweede single op haar EP Coincidence, die op 1 april uitkomt op cassette via Tartarus Records. Hieronder kan je alvast de nieuwe clip bekijken die door Johanneke Dijkstra, Jan Martien Dekker en Rosan Rozema is geregisseerd.

A Fugitive treedt na de release van haar EP een aantal keer op in eigen land. Kruis alvast de juiste datum aan in je agenda.

Coincidence Release Tour

01.04 – VERA, Groningen (with Stahlr)

08.04 – Vrijplaats Leiden, Leiden (with Oraclez)

14.04 – Podium Asteriks, Leeuwarden

05.05 – Bevrijdingsfestival Groningen

11.05 – Cinetol, Amsterdam (with Stahlr)

12.05 – Moira, Utrecht (with Stahlr)