De nieuwe clip van Faces on TV laat zien dat ontregeling soms precies is wat je nodig hebt

​Iedereen kent wel iemand die vastgeroest zit in een bepaald patroon. Een hardnekkig alcoholprobleem, maar ook iets als neurotisch formulieren blijven stempelen, zoals in de nieuwe video voor Pray the Light​​​​ van Face on Tv. Deze clip, die vandaag bij ons in première gaat, is gemaakt door HKU-studenten, en illustreert ontzettend goed hoe afhankelijk sommige mensen van gewoontes zijn.

Pray the Light ken je misschien van de EP Traveling Blind. De titeltrack van die EP werd een megahit op Studio Brussel, maar ook Pray The Light is het luisteren waard. Deze video is een cadeautje voor de fans. Bekijk de clip hieronder.

