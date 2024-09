De nieuwe clip van HOAR is de meest romantische koortsdroom ooit

Als je denkt: ‘ik heb nog nooit gehoord van Hoar’, dan kan dat goed kloppen, maar na vandaag kun je daar niet meer mee aankomen. De band bestaat uit een viertal mannen uit Brussel en Gent, en zij brengen vandaag de clip uit van het nummer Venice of the North, waarvan wij de première hebben.

De duistere video voelt een beetje aan als een romantische koortsdroom ­mensen die weleens koorts hebben gehad terwijl ze verliefd zijn, weten waar ik het over heb. De dans van Jay Anane en Sandra Hillaerts beeldt een tragisch liefdesverhaal uit en is gefilmd en geregisseerd door de band zelf in een donker en verlaten kantoorgebouw in Brussel. Bekijk het hierboven.