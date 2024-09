De nieuwe clip van IAMGUNZ is een vage herinnering aan een nachtje uit

Je hebt kutfeestjes, prima feestjes, woeste feestjes en ‘jeetje, ik ben totaal uit de bocht gevlogen en heb in de brievenbus van mijn ex gekakt’-feestjes. Je hebt ze allemaal al eens meegemaakt. Vooral bij die laatste is het handig als je compleet bezopen alles met je telefoon hebt vastgelegd. Dat is immers het ultieme bewijs dat die epische, maar stiekem ook treurige herinneringen echt zijn. Dat moet de cameraman van de nieuwe clip van IAMGUNZ ook gedacht hebben.

In de video voor Urban Legend vindt iemand een mysterieuze camera. Als die gast het filmpje erop afspeelt, herleeft hij stuk voor stuk een woest feestje van IAMGUNZ. De beelden zijn surrealistisch en wazig, precies zoals je geheugen op zondagochtend. Is het allemaal echt gebeurd? Is de Antwerpse rapper nou mythe of waarheid? Waan jezelf even Mulder en Scully en zoek het uit door de video hieronder te bekijken.