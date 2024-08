De nieuwe clip van Ocho & Ibs laat je allerlei moeilijke gezichten trekken

Sinds Ocho & Ibs de clip voor hun track IJscoman met de wereld deelden, trek ik af en toe een vies gezicht. Nu hun EP F. De Koning uit is, loop ik zelfs rond alsof er constant een geurmelange van hondenpoep en gefermenteerde vissaus z’n weg naar m’n neus vindt. Niet omdat ik zo’n grote fan van ons koningshuis ben, maar omdat alle beats dusdanig vies zijn dat het onmogelijk is om een neutrale gezichtsuitdrukking te behouden.

De clip voor de introtrack van hun EP – niet geheel toevallig genaamd Ocho & Ibs – past prima in deze lijn van gorigheid. Je ziet de twee voor kleurige achtergronden rondrennen en doen wat onvermijdelijk is als je deze track hoort: een lijpe turnup creëren. De gloednieuwe video is geschoten met DEEBO1107, en is hierboven te zien. Check de hele EP hieronder.