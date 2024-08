De nieuwe clip van Perfume Genius is pure, ongegeneerde fun

Muurbloempjes als ik dansen enkel wanneer niemand kijkt. Mijn slaapkamer, een lege lift of tussen een stuwende massa in een donkere club zijn de enige plekken waar ik mijn ledematen de rondte in durf te gooien. De mensen in de video voor Wreath van Perfume Genius hebben daar geen last van – ze bewegen zich elegant, woest, blij, verdrietig maar vooral ongegeneerd. Ik zou bijna mijn laptopscherm dichtklappen, mijn balkondeuren openen en naar buiten springen om ook te proberen zo spontaan te zijn. Bijna.

De clip bestaat uit beelden van een wedstrijd waarin de deelnemers gevraagd werden om zichzelf te filmen terwijl ze aan het dansen zijn op Wreath. Volgens Perfume Genius gaat het nummer over zichzelf verraden voelen door zijn lichaam, en hoe hij er bevrijd van wil worden. Met de video wil hij die euforische vrijheid tonen, en dat is wat mij betreft gelukt. Bekijk de video hierboven.