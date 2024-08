De nieuwe clip van Price gaat over waanzin en andere herkenbare dingen

Er zijn veel manieren om alledaagse dingen te interpreteren: Jordy van Loon ziet verliefdheid bijvoorbeeld als een toverbal, en de Groningse band Price ziet het leven als een computerspelletje dat je kan uitspelen. “Alle monsters zijn dood, gebieden zijn verkend, de schatten gevonden,” vertelt de groep ons over hun nieuwe video voor The Shackle, waarin het hoofdpersonage niet weet wat hij verder aan moet met zijn leven. “Het lijkt allemaal zo leeg.” Dat klinkt allemaal een beetje zwaar en zwartgallig, en dat is het ook. Gelukkig klinkt het lied zelf een stuk vrolijker. Bekijk de clip hierboven.

