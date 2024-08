De nieuwe clip van Radio Stanley is de sleutel voor de deur naar je kinderjaren

Bruno Verhaar en Ebbo Kraan vormen samen het producerduo Radio Stanley. Begin juli brachten ze A Year From Heaven uit, een EP waar de wereld nog veel te weinig tijd voor heeft genomen. Jammer, maar begrijpelijk: iedereen was compleet murw gebeukt door al het idiote muziekgeweld uit juni – laten we vooral de schuld bij Drake en Kanye neerleggen. Ondanks dat is de donkere pop die ze maken wel uitgegroeid tot een van m’n favoriete muzikale tussendoortjes. Zie het als de groene Balisto: lang niet overal te verkrijgen maar altijd daar als je je wil onderscheiden van alle Marsen en Twixen waar iedereen z’n muil niet over kan houden. Shout-out naar rozijnen.



Anyway: naast produceren voelen die gasten zich ook bovengemiddeld comfortabel in de videobewerkingshoek, want ze hebben helemaal in hun uppie de video voor de track Spaceship Condo gemaakt. Die clip is hierboven voor het eerst te bekijken, maar omdat er zoveel gebeurt in die drieënhalve minuut belde ik de jongens om er even over te babbelen.

Noisey: Ik lees in het begin van de video dat jullie hulp hebben gevraagd aan clipmakers maar dat niemand wilde meewerken. Haten mensen jullie?

Bruno: Het paste gewoon niet bij ze, zeiden ze. Jammer, maar ik snap het ook wel. Maar daardoor hebben we wel besloten het gewoon zelf te doen.



Nu is het imperfect perfect.

Ebbo: Nice. Goed om te horen dat jij het leuk vindt. In elk frame zit wel iets verstopt. Dat is de bedoeling geweest, in ieder geval.

Bruno: Ik zou het beschrijven als een soort brainwash van beelden. ‘Een slideshow met tekst’ was het idee. Nu is het wel flink uitgewerkt.



Welke beelden wilden jullie sowieso erin hebben?

Bruno: Best wel veel, eigenlijk. We hebben altijd een mapje gehad met dingen die we sowieso wilden gebruiken. Gewoon, ter inspiratie. Ik hoop dat mensen Prince spotten, hij is verstopt.

Ebbo: En een hele kleine Basquiat. Die zie je ook heel moeilijk. Het was voor mij wel echt een ontdekking dat je eigenlijk alles kunt doen met beeld zolang je er maar tijd voor maakt en zin in hebt. We hadden nog zo veel meer dieren kunnen uitknippen en een plek kunnen geven als we de tijd hadden genomen.



Welke dieren hadden het nog beter gemaakt?

Ebbo: Roofdieren. Wolven, en een slang. Dat is toch hard?

Bruno: De wolf is een opperwezen. Daar hou ik van.

Ebbo: Het vetste aan het maken van die video is hoe kinderlijk we bezig zijn geweest. Alsof we met Lego aan het spelen waren. Het voelde vrij, dat is bijzonder.

Videos by VICE

Persbeeld door Woody Bos





Shout-out naar je inner child.

Ebbo: Ja, dat maakt het zo veel leuker om te doen. Het was zo ontiegelijk veel werk, we zijn hier twee maanden mee bezig geweest zonder echt tijd te hebben om verder nog muziek te maken. Maar het is wel gruwelijk om te doen als je het op een kinderlijke manier bekijkt. Totaal een nieuwe wereld.



Zouden jullie als vijfjarigen dit vet vinden?

Bruno: Ik zou er wel trots op zijn, ja. Het niet begrijpen, maar wel onder de indruk zijn.

Ebbo: Ja, om dat te bereiken moet je het gewoon doen. Wat gelijk onze visie is in heel veel dingen, want daarmee krijg je gewoon het meeste voor elkaar. Al is dat ook weer makkelijk praten. Wat ook heeft geholpen is dat niks in de video van tevoren vaststond, zoals bij kinderen ook niks vaststaat, die zijn altijd aan het leren, elk beeld kan altijd nog veranderen, daardoor loop je ook nooit vast.

Jullie EP is al een tijdje uit. Zijn jullie blij met hoe het wordt ontvangen?

Bruno: Ja, op zich wel, denk ik, toch? Het had altijd beter gekund natuurlijk, als wij wat dingen anders hadden gedaan.

Ebbo: Ja? Wat dan?

Bruno: Ik had graag vocals gehad voor Angels.

Ebbo: O ja, dat wel.



Goed momentje voor reflectie, dit.

Bruno: Ja! Maar nog steeds denk ik dat de EP beter is geworden dan ik ooit had kunnen verwachten.



Ik had nog een vraag: wie is Stanley eigenlijk?

Bruno: Hij is fictief. Gaandeweg gaat hij wel beeld krijgen, denk ik.

Ebbo: Jij snapt het al.

Lijkt hij misschien op Menno Bentveld? Dat is een vrij sick ijkpersoon.

Bruno: Hij ziet er niet uit als Menno Bentveld.



Dat is jammer. Maar bedankt!

Volg Noisey op Facebook , Instagram en Twitter .