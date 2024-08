De nieuwe clip van Saux is de perfecte ode aan dansen alsof niemand kijkt

Er zijn weinig dingen die beter zijn dan dansen terwijl niemand kijkt, maar kijken naar iemand die danst alsof niemand kijkt komt wel in de buurt. De nieuwe clip van de Nederlandse producer en zanger Saux is een godsgeschenk voor iedere liefhebber van bovenstaand fenomeen. Een café na sluitingstijd is het decor, en de hoofdpersoon danst alsof de vloer niet bezaaid is met een dozijn stukgevallen vaasjes en plasjes vloeistof die net zo goed pis als bier kunnen zijn. Dit had nooit tijdens carnaval geschoten kunnen worden in ieder geval. bekijk het hierboven.

Het gaat trouwens hartstikke top met Jurian van der Hoeven, wat de echte naam van Saux is. Hij is uitgeroepen tot een van de 25 under 25 van Spotify, heeft de aandacht van blogs als Complex, een trouwe fanbase in Mexico City, en vrijdag komt z’n nieuwe EP uit, waar bovenstaande clip een voorproefje van is. Ik kende hem van zijn werk en playlists op 22tracks, maar sinds dat offline is (RIP) verloor ik hem compleet uit het oog en oor. Prima reden om even met hem te bellen dus.

Noisey: Hoi Jurian! Toffe clip zeg.

Saux: Ja! Ik heb nooit echt gedacht dat er een clip bij mijn muziek moest komen. Tot nu toe was het toch een wereldje dat ik voor mezelf heb gecreëerd: heel veel muziek maken, maar weinig optredens doen en geen label erbij betrekken. Zo houd je het veilig, snap je?

Wil je niet dat mensen het checken?

Misschien is het valse verlegenheid. Ik wil namelijk wel dat mensen het horen, maar het is voor mij belangrijker dat mensen die ik tof vind m’n muziek ook tof vinden. Ik maakte vroeger veel remixes, en een tijdje ging dat best wel hard. Maar toen dacht ik: is dit waar ik bekend mee wil worden? Want ik stond daarmee op clubavonden te draaien, terwijl mijn eigen muziek daar niet echt voor is. Dus eigenlijk ben ik teruggegaan naar het bedroom-producer-en-zanger-concept. Daarom is het zo fijn om het tot een klein wereldje te beperken.



Ah, ja, maar als je het zo klein houdt is het misschien ook enger om iets uit te brengen.

Zeker, dat is het grootste ding. Het eerste nummer waar ik zelf op zing, het laatste nummer van de EP, ging eigenlijk boven verwachting. Zit nu op bijna vier miljoen streams op Spotify, terwijl ik dacht: ik zing niet heel goed. Het is een beetje een gek, krom nummer. Maar mensen voelden ‘m wel, en het wordt opgepikt in afspeellijsten. Clash wilde het primeuren, en Complex ook. Maar ik kan m’n vinger er nog steeds niet op leggen waarom dit nummer het zo goed deed.



Je zit zelf maar een paar seconden in die clip, heeft dat ook te maken met veiligheid?

Ik zou zelf geen clip kunnen dragen denk ik. Het is vooral leuk dat het een abstract ding is geworden, de teksten zijn dat ook. Ik vind de clips van Francis and The Lights vet omdat het past bij de wereld die hij maakt met zijn muziek, en ik hoop dat dit met deze clip ook is gelukt voor mijn muziek. Voor mij wel, in ieder geval. Het is die veilige, abstract wereld.

Want stiekem willen we allemaal wel zo schaamteloos dansen.

Natuurlijk! Iedereen wil die Hotline Bling pakken. Het enige verschil is dat zij het heel goed kan.

Wat heb je eigenlijk gedaan nadat je wegging bij 22tracks?

Ik was toen 22, en had eigenlijk geen idee welke kant ik op wilde. Maar ik had daardoor wel een beter beeld van hoe ik mijn muziek wilde maken, en dat kon ik moeilijk combineren met een baan in de muziekindustrie. Je bent de hele dag al met muziek bezig. Ik werk nu ergens anders, en ik ben daarom niet meer constant bezig met hoe bepaalde tracks geproduceerd zijn of in welke playlist het past. Als ik vijf dagen in de week met m’n eigen muziek bezig zou zijn, zou ik ook gek worden.

Kijk de clip, geschoten door Michael Middelkoop, hierboven. Vanaf vrijdag is de “Right” EP van Saux overal te streamen.