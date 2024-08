De nieuwe clip van Sofie Winterson is slaapverwekkend mooi

Laatst moest ik weer eens mijn Netflix-wachtwoord veranderen. Niet voor veiligheidsredenen of iets, maar omdat ik elke keer als ik wil inloggen weer vergeten ben wat voor iets doms ik de laatste keer heb verzonnen. Dit keer koos ik voor ‘nooitmeerslapen’. Een beetje overmoedig misschien, maar soms voelt het alsof je door de idiote hoeveelheid beschikbare films en series nooit meer je nest uit hoeft te komen. Half slapend tuur je naar het scherm van je mobiel, niet meer zeker of je nou Gossip Girl aan het kijken bent of een documentaire over de corrupte farmaceutische industrie.

Een beter alternatief is Sofie Wintersons nieuwe liedje: Half Asleep. Haar dromerige stem is precies wat je nodig hebt als je een goede nachtrust kan gebruiken. Ze heeft zelf ook weleens moeite met slapen blijkt. Zo zie je haar in haar nieuwe video in het schemerdonker door de straten van LA dwalen. Ze is daar overigens geen vreemde, want de Amsterdamse zangeres is vaak in de VS te vinden.

Half Asleep is te luisteren op haar nieuwe album Sophia Electric, dat verschijnt op 2 november. Kijk hierboven de video.