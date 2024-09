De nieuwe emoji van dragqueen Kim Chi geven je leven een portie glitter en glamour

Zoals dragqueen Bob, winnaar van seizoen acht van RuPaul’s Drag Race (kijk het op Netflix!), zou zeggen: “Drag is het doorbreken van gendernormen, en het creëren van kunst.” Hoezeer we ook van Bob houden, zijn tegenstander in de finale (spoiler!), de Koreaans-Amerikaanse Kim Chi, is misschien wel de beste make-upartiest in de draggemeenschap.

De bruisende koningin trok onze aandacht met haar fantasierijke dragcreaties en perfect geschminkte gezicht. Toch was het niet haar uiterlijk dat onze harten stal, maar haar eigenzinnige humor en het hartverscheurende verhaal over haar coming-out: Kim Chi had haar moeder nog niet verteld dat ze aan drag deed toen het eerste seizoen werd uitgezonden.

Videos by VICE

Met haar nieuwste project concurreert het Koreaans-Amerikaanse model met een zekere andere Kim met perfecte contouren: Kim Kardashian. Kimchiji zijn een reeks sprankelende Kim Chi-emojis waarmee je lekker kan bitchen tijdens het chatten. The Creators Project ging met de dragqueen praten over haar nieuwste onderneming.

The Creators Project: Hoe zou je Kim Chi’s aura beschrijven?

Kim Chi: Kim Chi is een wandelend animefiguur wiens mode-esthetiek het best kan worden omschreven als ‘bionisch tuttig’. Mijn aura is zonder twijfel ultraviolet en met glitters. Ik houd van alles dat schattig, leuk, raar en exotisch is.

Wat vind je het beste aan emoji en waar komt de inspratie voor Kimchiji vandaan?

We zijn tegenwoordig echt ontzettend lui. Niemand schrijft meer brieven en zelfs lange berichten schrijven op je telefoon wordt gezien als een hele klus. Emoji is een manier om je gevoelens te uiten zonder een woord te hoeven schrijven. Waarom moet je een vriend een bericht sturen om te zeggen: “Ik ben nu echt extreem emotioneel. Mijn hele wereld valt in duigen en mijn leven is zinloos. Ik onderga een heftige identiteitscrisis,” als je gewoon makkelijk een verdrietige emoji kan sturen? Kimchiji biedt je een boel opties en geeft je nieuwe mogelijkheden om lui te zijn met woorden. Probeer het! Er is een aantal heel unieke en toffe emojis, zoals een schaaltje burritos, een chickenwing en eentje die voor spanken staat.

Waarom is Kimchiji beter dan Kim Kardashians KIMOJI?

Ik zou niet zo snel zeggen dat Kimchiji beter is dan KIMOJI. Het zijn gewoon andere kunstdingetjes voor een ander publiek. Je kan er een heleboel van mijn uitspraken en mijn lievelingsdingen in vinden.

Hoe kan je Kimchiji het beste gebruiken?

De emoji die eruitziet alsof ik mijn eigen keel doorsnijd kan gebruikt worden om bitches een toontje lager te laten zingen. De emoji van mijn verraste blik kan je inzetten als een of andere bitch je domme dingen stuurt en je wil doen alsof het je iets kan schelen, al doet het je eigenlijk niks. De emoji van mij als nerd met een bril op is ideaal voor vieze gasten die iets van je willen waar jij geen zin in hebt. Communicatie is makkelijker en creatiever dan ooit.