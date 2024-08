De nieuwe mini-docu van The Weeknd duikt dieper in ‘My Dear Melancholy’

Iets meer dan een week na het verrassingsalbum My Dear Melancholy van The Weeknd, brengt de artiest een mini-documentaire uit over de plaat: He Was Never There. De experimentele video van regisseur Joachim Johnson duurt zes minuten en geeft op een experimentele manier een kijkje achter de schermen van het opnameproces.

Je ziet The Weeknd in de studio zanglijnen opnemen en naar zijn eigen muziek luisteren, maar een écht verhaal ontbreekt. Je moet de video eerder zien als een moodboard, dat met de VHS-kwaliteit waarmee het geschoten is perfect past bij het album. Bekijk het hierboven.



