De nieuwe muziek van David Hülsken is te goed om te remixen

We schreven een tijdje terug over Lines – het label van Paradigm-medeoprichter Malbetrieb, waarop house, techno en andere dansbare genres elke keer weer in een trippy jasje worden gestoken. Zo kwam de bevreemdende muziek van de Groningse producer Jolar Drim en de mysterieuze Sad Girl al boven water de afgelopen maanden. De muziek van David Hülsken past daar wat dat betreft perfect bij. Zijn tracks zijn pikkedonker, en zouden niet misstaan in een rokerige club waar een stroboscoop overuren draait.

Hülsken deelt vandaag een track met ons van zijn aankomende release op Lines, Voyager. Volgen het label weigerden artiesten de track te remixen omdat “het te goed was om een kickdrum onder te plaatsen”. Misschien hebben ze wel een punt, het is namelijk écht een goed nummer. Luister er hieronder zelf eens naar en doe wat je ermee wil doen, zolang je het maar niet remixt.