De nieuwe robotbezorgauto van Pizza Hut komt gewoon uit ‘Black Mirror’

Eind december zei de bedenker van Black Mirror Charlie Brooker in een interview met Entertainment Weekly dat hij mensen die de autonome pizzabezorgauto uit “Crocodile” de beste uitvinding ooit vinden geen ongelijk geeft. Maar iedereen die wat beter naar die aflevering heeft gekeken, is het daar waarschijnlijk niet mee eens; een bestelling bij Fences Pizza eindigt vaak in een moordpartij waarbij de laatste woorden van het slachtoffer “NEE! ALSJEBLIEFT, DOE HET NIET!” zijn.

Maar Toyota en Pizza Hut hebben deze aflevering vast overgeslagen. Tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas presenteerde de twee bedrijven een futuristisch voertuig op acht wielen dat straks jouw pizza peperoni komt afleveren. “Dit is het eerste bezorgvoertuig van Pizza Hut dat volledig autonoom is. We zijn enthousiast over onze toekomstige samenwerking met @Toyota,” twitterde Pizza Hut blij.

De overeenkomsten tussen Pizza Huts autootje en het roekeloos rijdende voertuig Fences in Black Mirror (hé geen grote spoilers, maar het rijdt wel een voetganger aan) bleef niet onopgemerkt onder fans van de razendpopulaire serie. En het nieuws viel ook de officiële Twitter van Black Mirror op. “We weten hoe dit afloopt,” zeiden ze onheilspellend.

Pizza Hut reageerde met een “Nee, we zijn geen Fences,” en dat is natuurlijk precies wat een moordlustige pizzawagen zou zeggen om onschuldig over te komen. Hoe dan ook, de pizzaketen hoopt dat de zelfrijdende bezorgauto, die officieel de e-Palette heet, ergens in de komende twee jaar in de Verenigde Staten gaat rondrijden.

“Het blijft ons doel om onze klanten een zo modern mogelijke pizza-ervaring te geven, en daarom focussen we ons op technologische oplossingen waardoor onze werknemers en chauffeurs de klantbeleving nog beter kunnen maken,” zegt de directeur van Artie Starrs, de directeur Pizza Hut US, in een verklaring. “We zijn blij om met een van marktleiders in menselijke mobiliteit samen te werken. Toyota heeft de reputatie innovatief, betrouwbaar en efficiënt te zijn. Dat is ook precies hoe wij het bezorgen van pizza’s in de toekomst zien.”

Eh ja. Die toekomst hebben we al gezien in Black Mirror. En die is nogal klote. Alhoewel de tweet van Black Mirror niet echt helpt, kwam de meest venijnige opmerking over de robotbezorgauto van pizzaconcurrent DiGiorno. Zij noemden het karretje in een tweet namelijk een “mooie broodrooster.”

