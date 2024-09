De nieuwe single van Hannah Wants blijkt een schaamteloze kopie van ‘Mercy’ van Boddika

Dit was hilarisch geweest, ware het niet dat het zo pijnlijk gênant is. De Britse dj Hannah Wants zou op 16 september een track uitbrengen via Rinse, die op diezelfde dag ook op haar Fabriclive-mix zou verschijnen. Maar gisteren liet dj Patrick Nazemi in een komische video op Facebook zien dat het nummer een pijnlijke gelijkenis heeft met een track van Boddika en Joy Orbison uit 2012.

De track van Hannah Wants was oorspronkelijk gedeeld via deze Soundcloud, maar is inmiddels offline gehaald. De release van haar Fabriclive-mix is bovendien gecanceld. Vraag je je af wie Hannah Wants überhaupt is? Wikipedia zegt: “Hannah Wants (born Hannah Alicia Smith in 1986) is a British DJ and plagiarist from Birmingham.” Als je je op deze zonnige maandagmiddag nog wat langer wil vermaken, neem dan vooral ook een kijkje op haar Facebook voor reacties. Er wordt daar ook gesuggereerd dat ze de track niet zelf heeft geproduceerd, maar door een ander laten maken. Dan is het wel sneu: als dj moet je tegenwoordig zelf tracks droppen, dus huurde ze een ghost producer in en die heeft plagiaat gepleegd. Overigens draaide ze de track van Boddika al eens in 2014.



Wat leren we hier nou van? Zo opzichtig jatten van andere producers is niet oké, lieve vrienden. Dan ga je altijd op je bek. Hannah Wants heeft overigens een eigen evenement in Chicago Social Club tijdens Amsterdam Dance Event. Daar wordt ze ‘uniek’ en ‘creatief’ genoemd.