De nieuwe single van Stillwave klinkt alsof The Jetsons shoegaze zijn gaan maken

Een YouTube-safari is het leukste en tegelijkertijd het minst productieve wat je kunt doen. Het liefst draai ik eerst een goeie haze en geef ik me vervolgens helemaal over aan de algoritmegoden die me op de raarste plekken op het interwebs brengen. Zo ben ik onlangs van dit recept van Jamie Oliver voor ‘boze mosselen’, via de nieuwe clip van Jozo en SBMG beland bij dit filmpje van een panda die een kind baart. Vervolgens heb ik precies niks gedaan met al deze informatie. Dat is pas leven.

Alleen is blijkbaar niet iedereen even nutteloos tijdens het kijken van YouTube-filmpjes als jij en ik. Zo hebben de heren van Stillwave een liedje gemaakt precies tijdens zo’n safari. Wat eruit kwam is She Flies a Tracer, een video die hier in première gaat. De Utrechtse band begon onder willekeurige filmpjes muziek te spelen en samples te gebruiken. Het resultaat is een futuristische en spacey track, alsof The Jetsons shoegaze zijn gaan maken, zeg maar. Bekijk de video hierboven.