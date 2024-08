De nieuwe single van Wantigga laat je smachten naar een degelijke zomer

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/365042351%3Fsecret_token%3Ds-bLbeR&color=%23ff5500&auto_play=true&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true

Deze tijd van het jaar rukt iedere keer weer genadeloos je ziel uit elkaar. De oogverblindende zon geeft je onweerstaanbare lentekriebels, terwijl je handen er bijna afvallen van door het gure winterweer. Nee, luister dan ook nog eens naar de nieuwe single van Wantigga (Jonathan Tan), die er geen doekjes om windt: “The sun is shining” wordt er op een heerlijke hoopvolle manier gezongen.Op 30 maart brengt de producer uit Deventer zijn Suddenly Everything-EP uit bij het Parijse label Roche Musique. De eerste single gaat vandaag bij ons in première en dus is het tijd om even bij te praten. Ik belde hem op en sprak hem over Azië, zijn liefde voor festivals en natuurlijk zijn nieuwe tracks.

Noisey: Hé Jonathan, hoe gaat het ermee?

Wantigga: Goed, man. Ik zit in de studio in de Q-Factory met The Flexican, Sam Tiba, Jengi en Jaël te werken aan een nieuw project. Er hangt hier een hele goede vibe. We verwerken allemaal Japanse vocals en invloeden in de muziek die we nu opnemen. Het wordt heel mooi.

Klinkt top! Je EP komt volgende maand uit. Wat inspireerde je dit keer? Weer frustratie en liefde?

Waar heb je dat gelezen? Ik kan het me niet herinneren, maar het is overigens wel waar. Liefde en frustratie zijn sterke emoties. Daar komen de betere tunes vandaan. Ik hou van bezieling en niet van commerciële shit. Dat komt niet uit een oprecht gevoel. Ik wil een gevoel overbrengen. Hoe sterker de emotie, hoe beter de muziek. Ik ben echt een optimist en geef veel liefde, maar ik loop natuurlijk ook tegen dingen aan. Dat contrast is gruwelijk. Ik was lang zoekende naar mijn eigen geluid. Je draait veel in het buitenland en komt in contact met andere stijlen – dat zorgt voor inspiratie maar ook voor twijfel. Als ik produceer moet ik me afsluiten van alles wat ik om me heen hoor. Ik heb nu mijn Wantigga-knop gevonden en die staat vol aan.

Fijn, zeg. Ik word super vrolijk van je nieuwe single Meditation. Je hoort in het begin een vrouw zingen: The sun is shining.” Heb je de zomer in je bol?

Vet dat je dat zegt! Andere mensen letten niet op dat stukje tekst. Cool om te horen dat je het als zomers ervaart. Voor mij gaf het ook een positief gevoel, man. Heel hoopvol.



Is het moeilijk om met voornamelijk instrumentale nummers zo’n gevoel over te brengen? Een instrumentale track maken is voor een producer persoonlijker dan wanneer je met een vocalist werkt. Als je in je eentje produceert is je enige klankbord jezelf. Dat is tof aan deze single. Ik ben een blij persoon, niet duister of boos. Maar instrumentale muziek laat veel aan de verbeelding over. Dat is ook waar de titel Meditation vandaan komt. Je mag er zelf invulling aan geven. Sommige mensen worden er droevig van, anderen vinden het hoopvol en weer andere luisteraars gaan lekker op de drop in Meditation.

Is dat hoe de hele EP gaat klinken? Droevig maar hoopvol?

Er staan vijf nummers op de EP en het is een mix tussen alle stijlen die ik tof vind. Ik combineer hiphop en r&b, en experimenteer graag met disco en grime. Er staat ook een slowjam-r&b-nummer op dat daarna overslaat in house en disco. En een liedje waarin alle melodieën met stemmen zijn gemaakt, maar het is wel één geheel.

Produceer je ook nog voor andere artiesten?

Ik heb dit jaar hele toffe tracks gemaakt met Damso uit Frankrijk. Maar ik heb veel gedraaid en dan komt het produceren op een lager pitje. Elke keer in Azië is het weer top. Tijdens de laatste tour ben ik met Jengi naar Tokio, Jakarta en Seoul geweest. Het festivalseizoen is master. Ik heb dus ook op Lowlands mogen draaien. Dat was echt een droom. Als tiener ging ik op Lowlands altijd naar de kloten. Nu sta je daar. Een goede Lowlands begint vrijdagochtend met een zieke kater en een biertje in je hand. Het eerste wat ik vroeg toen ik hoorde dat ik op Lowlands mocht draaien was: kan ik een weekendticket krijgen? Ik heb het hele weekend gefeest, ik hou van festivals. Nog even geduld, even overwinteren en we mogen weer.

