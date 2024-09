De nieuwe tapijten van Faig Ahmed glitchen de pan uit

Misschien is het een beetje barbaars om een kunstwerk op de vloer te leggen, maar wie wil er nou niet een tapijt van Faig Ahmed in zijn huiskamer? De Azerbeidzjaanse kunstenaar maakt al enkele jaren Perzische tapijten met een digitale twist en zijn nieuwste serie glitcht meer dan ooit. De kunstenaar ziet dit als zijn manier om de tradities van zijn cultuur een plaats te geven in de digitale wereld. “Twee delen van mijn aard – ik ben iemand die conservatief is maar toch graag experimenteert – botsen constant met elkaar,” zo vertelde Ahmed eerder aan The Creators Project. Het lijkt misschien alsof de tapijten digitaal gemanipuleerd zijn, maar stuk voor stuk zijn ze door de kunstenaar met de hand gemaakt.

Sinds vorige week heeft Ahmed een solotentoonstelling in de galerij Sapar Contemporary in New York. Volgens de beschrijving van Source Code is de titel een verwijzing naar hoe de kunstenaar tapijten herinterpreteert als computercode voor visuele communicatie, literatuur, design, kunst en wetenschap. De tentoonstelling ontleedt onze ideeën over symboliek en communicatie, en vertaalt oude manieren van een verhaal vertellen in tapijten die inspelen op het digitale tijdperk.

Hieronder zie je een greep uit het recente werk van Faig Ahmed:

Effusion, Faig Ahmed, 2016. Beeld met dank aan Faig Ahmed Studio

Singularity, Faig Ahmed, 2016. Beeld met dank aan Faig Ahmed Studio

DNA, Faig Ahmed, 2016. Beeld met dank aan Faig Ahmed Studio

Wave Function, Faig Ahmed, 2016. Beeld met dank aan Faig Ahmed Studio

Destabilization, Faig Ahmed, 2016. Beeld met dank aan Faig Ahmed Studio

Epiphany, Faig Ahmed, 2016. Beeld met dank aan Faig Ahmed Studio

Source Code van Faig Ahmed is tot en met 5 januari 2017 te zien in de Sapar Contemporary in New York.