De nieuwe track van Michael Mayer en Joe Goddard is speciaal ‘For You’

Al bijna twee decennia is Kompakt-medeoprichter Michael Mayer een van mijn favoriete dj’s en producers. Van de absoluut essentiële Fabric 13 en Immer-mixen tot geestverruimende twelve inches als Love is Stronger than Pride en Privat: als het gaat om verdrietige, romantische house en techno, komt niemand in de buurt van Michael Mayer.

Om die reden waren we hier op de redactie extreem enthousiast toen we hoorden dat hij een fonkelnieuw album in de pijplijn heeft, dat op 28 oktober verschijnt via !K7. De man uit Keulen schakelde daarvoor de hulp in van een uitstekend stel artiesten: Roman Flügel, Miss Kittin, Prins Thomas en Barnt. Het wordt een absolute knalplaat, en je zult er net zo verliefd op worden als wij.

Videos by VICE

Wat dacht je ervan om als exclusief voorproefje eens te luisteren naar For You, met Joe Goddard? Jazeker, de track is net zo tranentrekkend als je zou verwachten. Voor iedereen die opgegroeide op een strikt dieet van melancholische microhouse en sombere electropop, is dit een perfecte reminder aan de dingen die je als tiener koesterde. De snikkende stem van Goddard fluistert over een soort marcherend baslijntje, terwijl kosmische synthdruppeltjes voorbij schieten richting het eeuwige niets dat ons allen zal verzwelgen.

Duik erin, exclusief op THUMP:

Het album & verschijnt op 28 oktober via !K7. Vanzelfsprekend staat Michael Mayer ook op Amsterdam Dance Event: hij draait 22 oktober b2b met Agoria op DGTL x Kompakt in de Scheepsbouwloods.