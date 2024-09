De nieuwe track van Samuel Deep werkt het best op een illegale rave

Het Utrechtse label Slapfunk bestaat dit jaar vijf jaar, en om dat vieren brengen ze begin februari de 3-dubbel-EP Raw Joints 5 uit. Wij kregen alvast deze track van mede-eigenaar van het label, Samuel Deep. Het zit vol percussie en is funky genoeg om de spierballen bij op te rollen, ontdaan van alle franjes en melodie, en met een paranoïde piep erin. Slapfunk is ooit groot geworden met reusachtige illegale feestjes in de Domstad, en dat hoor je er ook wel aan af.

THUMP: Ha Samuel, gefeliciteerd met vijf jaar Slapfunk! Veel melodie zit er niet in deze beat, hè?

Samuel: Dat is voor mij hét ding, ik hou heel erg van gestripte beats. Het gaat erom dat mensen losgaan en lekker dansen. Het moet gekke beats en gekke sounds hebben, dat is wel typerend voor onze stijl.

Sommigen vinden dat heel funky, maar er zijn ook wel mensen die het wat saai en nietszeggend vinden.

Grappig dat je dat zegt! Ik had het er gisteren over met een gozer: onze muziek kan heel saai klinken, er zitten echt geen melodieën in, laat staan vocals. Als je dit thuis luistert klinkt het heel kaal, en daarom is het ook bepaald geen koptelefoonmuziek. De muziek die wij op Slapfunk uitbrengen is echt clubmuziek, wanneer je het over grote speakers hoort, komt het heel anders over. Je hoort alle sounds, je voelt de baslijnen in je borst. Je hoeft je niet te schamen als je het saai vindt op koptelefoon, hoor.

Daarover gesproken: het is de sound van de illegale feestjes waar jullie groot mee zijn geworden. Kun je de eerste nog herinneren?

Natuurlijk! Dat was op mijn verjaardag, op een stenen voetbalveldje tussen de bossen bij Utrecht Stadion. Er bleek diezelfde dag een andere illegale te zijn aan de andere kant van de stad, maar die was opgerold, dus iedereen kwam naar ons toe. Opeens was het superdruk en gezellig bij ons, de politie is niet langs geweest en we gingen tot een uurtje of 11 ’s ochtends door. We hebben het ook een keertje in een hele grote bakkerij op de boulevard in Overvecht gedaan, en ken je de Toren van Babel? Een heel hoog pand bij Oudenoord, waar we met Oud en Nieuw ’s ochtends een keer een illegale hebben gehouden.

Nu zijn jullie vooral in clubs te zien, hè?

Dat klopt, TivoliVredenburg en Basis zijn ons nieuwe thuishonk. Superleuke plekken, maar het geven van een illegale geeft me wel meer voldoening, omdat de spanning zo hoog is. Als het dan lukt is te gek, op de illegale feestjes kun je doen wat je wil, en staan mensen open voor alles. De scene in Utrecht kan het wel weer gebruiken, dus laten we maar weer op zoek gaan naar een oude loods om onveilig te maken.