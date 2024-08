De nieuwe video van Alec Petrus herinnert je eraan nooit dronken je ex te bellen

Ah, alcohol. Het magische brouwsel van weleer. Het is een geweldig en tegelijkertijd gemeen goedje, dat vriendschappen en relaties kan maken of breken. Om die reden alleen al is het verstandig om voorzichtig te doen met deze vloeistof der genot. Ook is het aan te raden niet te veel te drinken wanneer een relatie net uit is. Je kan jezelf met je gebroken hart beter in bescherming nemen zodat je niet de kans krijgt om je ex op te bellen of een voicemailbericht achter te laten.

Iedereen weet dit, maar soms wint een dronken, gebroken hart het van een dronken verstand en worden dat soort telefoontjes toch gepleegd. Het resultaat bestaat dan vaak uit wanhopige, onverstaanbare liefdesverklaringen, gesproken met dubbele tong en met alle gevolgen van dien. Dat gebeurde ook bij Alec Petrus, die er zijn nummer Drunk over schreef. Het resultaat is een tijdloze plaat over dit net zo tijdloze onderwerp, met bijhorend een heerlijke clip die in Suriname werd opgenomen.

Dus, niet vergeten, houd die eenzame ziel alsjeblieft in de gaten wanneer jullie gaan drinken. Bekijk de clip hierboven.