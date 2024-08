De nieuwe video van Benedict October is een ode aan verloren dromen

In de dystopische video voor de nieuwe track van Benedict October, speelt een oude man de rol van een neergeslagen held. Een soort halfbakken held, want hij draagt zowel letterlijk als figuurlijk alleen een masker. Toch jaagt de man nog altijd zijn dromen na. Hij pept zichzelf op om nog één keer het podium van het theater te betreden, terwijl er waarschijnlijk niemand is die naar hem komt kijken.

Het is beeldspraak voor de gemoedstoestand van Benedict October, die zelf geen makkelijke periode heeft gehad en zijn treurnis in zijn muziek heeft gestopt. Het idee voor de video ontstond toen de zanger in Bogota in de file stond, en een eenzame jongleur zijn best zag doen om de geagiteerde bestuurders te vermaken. Daarin herkende hij de vervlogen dromen van een circusartiest. Samen met Bowie Verschuuren, bassist bij de band The Vagary, ontwikkelde hij aan de hand van die ervaring deze video.

Het resultaat is hierboven te bekijken.