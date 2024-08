De nieuwe video van Boner Petit is een ode aan de pispaal uit je vriendengroep

We pesten allemaal onze vrienden weleens. Soms scheld je ze liefkozend de huid vol, andere keren haal je een onsmakelijke grap met ze uit. Een vieze boer laten in het gezicht van je beste maat of zijn ex neuken als het net uit is: hilarisch. Vandaag leren we dat je ook te ver kunt gaan en wat de consequenties daarvan kunnen zijn.

In de nieuwe video van de Utrechtse garagepopband Boner Petit (waar onder anderen Annelotte van Amber Arcades in zit) zien we namelijk Paul. Hij heeft een bijzonder kapsel, waar hij apetrots op is. Helaas vergelijken de vrienden van Paul zijn wilde dos met een plant. Paul wil niet vergeleken worden met een plant en hij wil al helemaal niet dat er constant aan zijn haar wordt gezeten. Paul wil gewoon een beetje rust aan zijn kop, letterlijk en figuurlijk. Daarom scheert hij zijn haar af. Een rigoureuze maatregel, maar wel effectief. Evenals het liedje en de clip, die je hierboven kunt bekijken.