De nieuwe video van Cocaine Piss leert ons dat feestbeesten ook weleens verdrietig zijn

Cocaine Piss​ raast al een tijdje door Europa. Ze spelen in de meest ondenkbare krochten (en een Amsterdamse school) en weigeren om langer dan twintig minuten op te treden. De band uit Luik is de belichaming van waar punk ooit voor stond: fel, dwars en ongenuanceerd. De liedjes die Cocaine Piss tot nu toe heeft uitgebracht, met laag gestemde gitaren en falsetstem, zijn spaarzaam en duren vaak niet langer dan anderhalve minuut.

Maar daar komt verandering in. Vrijdag 30 september komt het debuutalbum The Dancer uit, dat is opgenomen samen met Steve Albini in Chicago. Eerder lieten we je kennismaken met het nummer Elegance in onze Noisey-playlist op 22tracks en zodra je dit stukje tekst hebt uitgelezen kun je hieronder de nieuwe video bekijken voor het gelijknamige liedje The Dancer.

De video toont beelden van een niet eerder ontdekt wezen – half mens, half glitters – dat een nogal zwaar en verstikkend leven lijkt te lijden. Hij rent door de straten alsof de duivel achter hem aanzit, ligt midden op de weg in de hoop te worden overreden, ligt daarna stoïcijns op bed en moet zelfs aan het glitter-zuurstof. Blijkbaar staat zijn partymodus al een tijdje uit, en hoe onmenselijk het wezen er misschien uitziet: je voelt zijn pijn. Het is een video die volgens de band vertelt over de behoefte aan transcendentie en zelfacceptatie, en het zoeken naar een doel in het leven.

Credits



Regisseur: Nam Simonis



Productie: Rich Kidz en Cocaine Piss



Half mens/half glitter: Nathanëlle Vandersmissen



Kostuumontwerper: Erna Siebens



Dop: Romain Ferrand



Montage: Julien Diels



Grading: Xavier Docks

