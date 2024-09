De nieuwe video van DANSU leent zich perfect voor een karaokeavond

Het Nederlandse indiepoptrio DANSU​ – dat Tokio als thuisbasis heeft – brengt aan de vooravond van een hele rits shows in Canada en Zweden de clip uit van hun nieuwste single DO DO DO. De vrolijk klinkende meezinger (met een ietwat droevige tekst) krijgt een gekke greenscreenclip die niet alleen leuk is om naar te kijken, maar ook bijzonder functioneel is. Onderin zie je namelijk de tekst voorbijkomen, zodat het zich perfect leent voor een karaokesessie. Dus trek een flesje sake open, stof je microfoon af en ga met die banaan.