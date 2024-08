De nieuwe video van Jacin Trill ruikt naar snoepjes, Taksi en kush

Ik wil dit artikel openen met een hartelijke felicitatie naar de gehele mensheid. Happy Land van Jacin Trill is uit, en het komt niet vaak voor dat er zo’n vrolijke verzameling van elf extreem korte en extreem blije tracks wordt geboren. Laten we dat dus in godsnaam vieren met z’n allen. Natuurlijk is dat een zeer persoonlijk proces, maar als ik toch een suggestie mag doen: kruip onder de dekens met een groot pak Taksi (de blauwe, mét suiker), steek iets naar keuze op en geniet van kandykush, de nieuwe clip van Jacin Trill.

In een interview met een niet nader te noemen medium (Noisey, dat zijn wij, houd ons in de gaten), vertelt Jacin Trill later vandaag dat Happy Land voor hem overal kan zijn – als het er maar kleurrijk is. Dat bewijst hij absoluut in deze clip, want hoewel het maar 1 minuut en 21 seconden duurt is dat genoeg om mij te overtuigen om voor eeuwig in deze vrolijke aura te willen leven. Check de video, geschoten door Zino de Groot, hierboven.