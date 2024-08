De nieuwe video van Jimi Charles Moody is wat je nodig had bij je laatste break-up

Jeetje, door Shame zou ik het bijna uitmaken met mijn vriendin, zodat ik daarna de hele dag met een doos tissues in bed de nieuwe video van Jimi Charles Moody op repeat kan zetten. Dat doe ik niet, want ik ben natuurlijk intens gelukkig met mijn wederhelft. Maar man, wat heeft Moody een geniale plaat gemaakt voor precies dat soort situaties. Voor die momenten waarop je het gewoon niet meer ziet zitten, nu je niet meer samen bent met die ene persoon waar er maar één van is. Voor iedereen die wel eens liefdesverdriet heeft gehad, komt Moody met zijn goudeerlijke boodschap, waar elk snikkend mens zich in kan vinden.

Niet dat het een hele originele boodschap is. Hij zingt over het verliezen van je geliefde en letterlijk dat het jammer is hoe dingen soms lopen. Maar waag dit relaas en zijn nummer een cliché te noemen, want dan beloof ik je bij deze dat Cupido jou voortaan overslaat.