De nieuwe video van Korfbal laat het hart van elke cisman harder kloppen

Fidget spinners! Knokkende kwajongens! Explosies! Proestende halve liters bier! Special agent Dana Scully! Bulderend gelach! Aliens! Raggend gitaarwerk! De gloednieuwe video van Nederlands laatste hardrocksensatie Korfbal bevat alles waar het hart van een woeste cisman harder van gaat kloppen. Probeer die smeulende barbecue en echte-mannen-saus van Remia maar eens links te laten liggen nadat je naar het keiharde maar olijke liedje Scully hebt geluisterd.

Maar ondanks alle masculiniteit in deze video is Korfbal net als de sport eigenlijk gewoon voor iedereen. De band die bestaat uit Jaap van der Velde (The Homesick), Jesper Vos (Creepy Karpis), Leon Harms (Vox Vox Braun) en Marnix Visscher (Creepy Karpis) moedigt gemengd douchen waarschijnlijk zelfs aan. Hun debuut-EP Hitkrant komt binnenkort uit op Subroutine, maar kijk in de tussentijd hier nog een paar keer naar Scully.