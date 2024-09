De nieuwe video van Paul Sinha bewijst dat de hype rondom hem terecht is

Paul Sinha gaat extreem lekker. Met de muziek die hij sinds het einde van de zomer uitbracht heeft hij zo veel indruk gemaakt dat iedereen iets van hem lijkt te willen. Hij is Serious Talent bij 3FM, en ook wij als Noisey hebben jou op je hart gedrukt dat je hem maar beter in de gaten kunt houden en moet tippen aan al je vrienden, zodat je triomfantelijk ‘ha, ik zei het toch!’ kunt roepen als hij geboekt wordt op jullie favoriete festival deze zomer.

Morgen staat hij op Noorderslag, en om dat te vieren komt hij vandaag met de clip voor Als Wij Dat Samen Doen. De track kwam al uit als B-kant van zijn vorige single Nu Gaan, maar nu is er dus ook een idyllische video geschoten die hier bij ons in première gaat. Hij wilde al naar Tenerife, nam een clip op in Frankrijk, en als je heel goed let op de details – bijvoorbeeld de enorme bergen en dat gigantische bevroren meer – kun je zien dat deze clip van Elias Brugs niet in Deventer is opgenomen maar in Zwitserland.